Voor velen is tequila het drankje dat ze om middernacht achterover slaan in de kroeg, maar voor Ambre van den Berg (35) is het haar business. Ze heeft aan haar tequilamerk ÉLALA een eigen touch gegeven en dat werkt: ze verkoopt jaarlijks 90.000 flessen.

Yoga-retreats en smoothies

"Best grappig: hiervoor zat ik in de smoothies en yogalessen. Ik werkte in Amerika voor yoga-influencers en organiseerde wellnessprogramma's, vaak ook naar Mexico", vertelt Ambre. "Ik was altijd al gefascineerd door de cultuur daar en leerde het land kennen, net als de manier waarop ze daar tequila consumeren. Na een yoga-retreat dronken we weleens een Margarita. In Amerika zag ik ook hoe de Mexicaanse cultuur daar geïntegreerd is: er zijn veel Mexicaanse restaurants op hoog niveau. Eigenlijk zijn Margarita's daar alsof je hier een glas wijn bestelt."

Maar dan komt covid. "Mijn werk in retreats hield al snel op. Ik verhuisde van New York terug naar Nederland en dacht: wat ga ik nu doen? Het was een periode waarin je niks deed, maar dat creëerde ruimte voor creativiteit. Zo organiseerde ik een thema-avond met vrienden bij mij thuis. Ik wilde daar een fles tequila voor halen. Bij Gall & Gall zag ik maar twee flessen: een van Patrón, een bekend merk, en die goedkope met dat rode hoedje: Sierra, die waar de meesten een trauma aan hebben.

Het verbaasde me dat de Mexicaanse cultuur hier helemaal niet tot zijn recht komt. Best logisch ook, want het was heel lang niet veilig en is ver weg voor ons. Toch vroeg ik mij af waarom het in Amerika wel zo populair is. De volgende dag lag ik brak op de bank, in mijn bikini, omdat het zo warm was. Ik zocht op hoe tequila eigenlijk wordt gemaakt en mailde een paar distilleerderijen. Een paar maanden later, toen ik het eigenlijk alweer vergeten was, mailde één distilleerderij mij terug. Of ik het leuk vond om te kijken hoe het werd gemaakt."

Fake it till you make it

Ze vliegt naar Mexico. Zowat het enige land waar je dan nog naartoe mag vanwege de coronaregels. "De distilleerderij werd gerund door een vrouw, Miriam, en dat vond ik zó cool. In Mexico zijn wel 150 distilleerderijen, maar bij drie is een vrouw de baas. Het inspireerde mij om met haar recept een tequila te creëren. Het female-owned stuk was belangrijk voor mij. Daarmee zou ik het anders kunnen doen.

Ik maakte een (heel lelijk) pitchdeck, dat ik meteen online zette toen ik weer terug in Nederland was. Daarna ben ik op mijn fiets door Amsterdam langs horecazaken gefietst met de vraag: wil je deze tequila gaan verkopen? Ze vonden een meid met een tequilamerk best interessant. Ik maakte ook een Instagram-account aan. Ik had nog geen flessen, maar deed, fake it till you make it, alsof we heel groot waren door al actief te posten.

Maar een idee hebben, een fles ontwerpen of Instagram aanmaken is leuk, maar mensen moeten ook bereid zijn om er geld in te stoppen. Toen ik mijn eerste angel-investeerder had gevonden, dacht ik: dit gaat werken. Na een jaar had ik honderd klanten. En dat terwijl ik een paar maanden daarvoor nog voor de fun riep dat ik een eigen tequilamerk wilde."

Aangeklaagd vanuit Amerika

Van een idee op de bank naar een succesvol bedrijf is echter niet zo zwart-wit. Helaas. "Ik zeg altijd: ondernemer zijn is therapy on steroids. De grootste uitdaging? Dat was toen we werden aangeklaagd door een Amerikaanse assistente. We moesten onze naam switchen van LALA naar ÉLALA. Voor een jong bedrijf is dat heel kostbaar. Ook heeft het onnodig veel tijd en energie gekost. Het voordeel is wel dat je opnieuw naar je verhaal en product gaat kijken.

Ook begon ik met een co-founder, maar we groeiden uit elkaar. Zo'n breuk is lastig: het voelt alsof je getrouwd was en gaat scheiden. En ik moest mij ineens bezighouden met geld: als je groeit, heb je ook geld nodig voor een nieuwe voorraad."

90 procent is fouten maken

En bezig zijn met geld is niet haar favoriete bezigheid. "Ik ben vooral van de creatieve kant en de marketing; in het begin deed ik oogkleppen op voor alles wat te maken had met de financiën. Ik had er geen zin in en dacht: ik kan het toch niet. Een investeerder hielp mij daar enorm mee. Ik zag in hoe belangrijk het was: als ik de cijfers van elke maand weet, weet ik ook hoeveel geld ik kan uitgeven aan events en personeel."

Daar is ze in het begin mee de mist ingegaan. "Ik kreeg een half miljoen euro van een investeerder. Iedereen zei al tegen mij: geef het niet in één keer uit en neem niet te duur personeel aan. Toch nam ik drie man aan om snel te kunnen groeien. Ik kwam erachter dat je dat alleen niet snel terugverdient. Na een jaar moest ik ze weer ontslaan.

Maar dat is ook ondernemen: fouten maken. Eigenlijk is dat 90 procent van de tijd. Het is maar net hoe snel je het weer oplost."

Overlap in yoga en tequila

Inmiddels verkoopt ze jaarlijks 90.000 flessen, werkt ze in een klein team van drie en verkoopt ze in 14 landen. Little did she know in 2020. "Voor mij zit er een overlap in. Het gaat er mij om dat je mensen een bepaalde ervaring geeft. In plaats van de shitty tequila die je om één uur 's nachts na twintig bier drinkt, is dit een hogere kwaliteitstequila die je bijvoorbeeld gebruikt in een mooie cocktail. Vaak doe je dat met een groep mensen die je lief is. Hierbij creëer je ook een relaxmoment. Net als bij yoga. Al is dat een ander ontspanmoment. Ik wil een experience aanbieden."

Hoe ze dat doet? Door authentiek te blijven. "Het draait om het ambacht. Mijn tequila komt uit een agaveplant, die eruitziet als een grote ananas. Het duurt tien tot vijftien jaar tot ze zijn gegroeid. Afhankelijk van waar die groeit, geeft dat een bepaalde smaak. Het is heel cultureel. Het is te vergelijken met wijn of whisky: er zit veel liefde en passie in."

Mexicaanse vrouwen steunen

"Mijn kracht is dat ik altijd weer iets nieuws weet te bedenken", zegt Ambre. "Ik zie altijd wel weer de potentie in iets. Mijn missie is het female-owned aspect. Ik vind het belangrijk om dat verhaal te vertellen.

Mede daarom werk ik ook samen met Sicanda, een non-profitorganisatie in Mexico die vrouwen uit arme gebieden helpt bij het opzetten van een eigen bedrijf. Elk jaar doneren wij geld, waardoor zij een cursus van drie maanden kunnen doen. Inmiddels is het al een groep van twintig vrouwen: een verkoopt brillen aan mensen in sloppenwijken, een heeft een beautysalon en een ander runt een kinderopvang. Ze groeien in hetzelfde tempo als ÉLALA."

Elektrolytenmerk

Ambres dromen blijven ook groeien. "Ik zou graag een strategische partner willen vinden om het bedrijf naar een volgend level te brengen én ben begonnen met een elektrolytenmerk dat in januari lanceert: Rheo. Het zit in de non-alcoholhoek. Dat is weer meer richting de wellnesskant."