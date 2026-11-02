Annemijn (26) rent twee weken na borstkankerdiagnose de marathon: ‘Als ik aan iets begin, maak ik het af’

"Eigenlijk zou ik de marathon van Den Haag lopen op 1 november. Ik had nog nooit een marathon gerend, maar was net naar deze stad verhuisd. Het leek mij leuk en ik had een halfjaar om te trainen, dus dat moest wel lukken. Maar toen kwam ineens dit...", zegt Annemijn. Twee weken later schrijft ze zich last minute in voor die van Amsterdam.

Knobbeltje op borst

"Begin september lag ik in bed toen ik opeens een knobbeltje op mijn borst voelde", vertelt ze. "Het kan iets zijn, dacht ik, maar waarschijnlijk niet. Mijn vriend zei dat ik het voor de zekerheid maar moest laten checken. Ik moest sowieso al naar de huisarts, dus kon ik dit gelijk laten zien. Ergens had ik best zin in de afspraak: de dokter zou mij dan kunnen zeggen dat het niks is."

Die vertelt haar alleen iets anders: ze moeten voor de zekerheid wat cellen weghalen voor een extra controle. Daarna moet ze nog een keer terugkomen voor een biopt. "Hierdoor dacht ik al dat het niet goed was. Een paar dagen later, bij het gesprek, kreeg ik de diagnose borstkanker. Gelukkig geen agressieve vorm. Ergens was ik opgelucht, omdat ik toch al dacht dat er iets was, maar ik voelde me ook machteloos. Ik was helemaal gezond? Ik voelde me zelfs op mijn fitst ooit omdat ik voor een marathon trainde."

Geen Den Haag, maar Amsterdam

Tijdens het gesprek stelt ze veel vragen aan de arts. "Al snel vroeg ik ook of ik nog wel kon rennen. Ik was bang dat de tumor zich dan misschien zou verspreiden, maar dat bleek niet zo te zijn. Vervolgens vroeg ik of ik over vier weken een marathon kon doen. Dat kon, al lag het wel aan mijn behandeling. Voor mij had dat natuurlijk ook voorrang. Het zou jammer zijn als ik de marathon niet kon lopen, maar dat kwam dan nog wel een andere keer.

Twee weken later kocht ik spontaan een ticket voor de Marathon van Amsterdam, die al over twee dagen was. Ik stond namelijk op het punt te beginnen met een eicelbehandeling en wist niet of ik bij die van Den Haag nog fit zou zijn. Nu was ik dat nog wel. Het kwam eigenlijk heel goed uit: vriendinnen van mij renden 'm al, dus er zou sowieso al support zijn. Ik had er heel veel zin in. Als ik aan iets begin, maak ik het ook af. Dat is met alles in mijn leven. Ik had het heel zonde gevonden als ik het niet kon afmaken na al die trainingen."

Kracht voor behandelingen

Ruim een week geleden staat Annemijn aan de start. "Langs het hele parcours stonden familie en vrienden, dus ik wist dat het goed zou komen. Ik was alleen zenuwachtig of ik geen blessure zou krijgen. Op het einde kreeg ik pijnlijke benen, maar eigenlijk heb ik 42 kilometer lang genoten. Onderweg zag ik veel mensen met KWF-shirtjes aan, die geld ophaalden. Daardoor moest ik ook aan mijn diagnose denken. Maar ik dacht vooral: dit gaat zo'n overwinning voor mezelf zijn als ik dit haal. Ik was heel trots op mezelf toen ik over de finish kwam."

De komende tijd staat voor haar in het teken van chemobehandelingen en een operatie. "Ik ben bang dat ik minder fit word, maar blijf gewoon rondjes rennen totdat ik moe word. En ik ga vooral niet op de bank zitten; ik ga op zoek naar nieuwe hobby's en heb mij aangemeld voor vrijwilligerswerk. De marathon is iets waar ik aan kan terugdenken als ik mij minder fit voel."