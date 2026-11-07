Annemijn (37) had voor het eerst seks met een vrouw: ‘Het voelde alsof ik opnieuw ontmaagd werd’

"Ik heb mezelf eigenlijk altijd als hetero gezien. Ik kon vrouwen natuurlijk wel knap vinden, maar ik had nooit serieus overwogen om met een vrouw te daten. Als ik aan een relatie dacht, zag ik daar automatisch een man bij."

Helemaal onbekend was Annemijn niet met vrouwen op seksueel gebied. "Ik heb tijdens het uitgaan weleens met vriendinnen gezoend en ik heb ooit een trio gehad met een man en een vrouw. Maar dat voelde toch anders. Het was spannend en leuk, alleen dacht ik daarna niet ineens dat ik misschien ook op vrouwen viel."

Toch maar eens proberen

Na het stuklopen van haar laatste relatie besloot Annemijn haar datingleven eens anders aan te pakken. "Ik had weinig zin om weer met mannen te daten en vroeg me af waarom ik eigenlijk nooit serieus naar vrouwen had gekeken. Dus ik paste mijn voorkeuren op een datingapp aan."

Ze raakte aan de praat met een vrouw die ze meteen aantrekkelijk vond. Na een tijdje besloten ze af te spreken.

"Toen ik haar zag, dacht ik meteen: wauw, wat een knappe vrouw. We hadden ook echt een leuke klik. Alleen merkte ik dat ik geen idee had hoe ik me op een date met een vrouw moest gedragen."

Waar ze bij mannen gewend was om te flirten, voelde het bij haar date aanvankelijk alsof ze met een vriendin op stap was. "Ik zat gezellig te kletsen en vergat soms bijna dat het een date was. Ik vond haar aantrekkelijk, maar wist niet goed hoe ik dat moest laten merken. Bij een man gaat dat vanzelf. Nu dacht ik steeds: moet ik haar aanraken? Hoe is mijn blik naar haar? Hoe maak ik dit romantisch?"

‘Na een paar drankjes durfde ik eindelijk te flirten’

De oplossing bleek een paar glazen wijn. "We hadden behoorlijk wat gedronken en daardoor werd ik wat minder onzeker. Ik durfde dichter bij haar te gaan zitten, raakte haar af en toe aan en merkte dat ze dat leuk vond."

Uiteindelijk zoenden ze. "En dat was echt anders dan zoenen met een vriendin tijdens het stappen. Ik voelde me enorm tot haar aangetrokken. Het was ook een opluchting, omdat ik me de hele avond had afgevraagd of ik die spanning überhaupt zou voelen."

De twee besloten samen naar haar huis te gaan.

‘Ik had ineens geen idee meer wat ik moest doen’

"Toen we bij haar thuis kwamen, begonnen we meteen weer te zoenen. We trokken elkaars kleding uit en ik merkte dat ik ontzettend zenuwachtig was. Ik had al jaren seks, maar voelde me ineens weer achttien. Alsof ik opnieuw maagd was."

Vooral het idee dat ze een ander vrouwenlichaam mocht ontdekken, vond Annemijn spannend. "Ik was gewend aan seks met mannen, waarbij ik inmiddels precies weet wat ik fijn vind en wat ik kan verwachten. Nu lag ik ineens met een vrouw in bed. Ik vond het heerlijk om haar borsten aan te raken en te zoenen, maar toen ik haar met mijn handen wilde bevredigen, werd ik onzeker. Ik wist natuurlijk wel hoe mijn eigen lichaam werkt, maar bij iemand anders is dat toch anders."

Haar date had veel ervaring met vrouwen en stelde haar op haar gemak. "Ze liet merken wat ze lekker vond en nam ook zelf het initiatief. Dat vond ik heel fijn, want daardoor hoefde ik niet steeds na te denken of ik iets verkeerd deed."

Wat Annemijn vooral bijbleef, was hoe anders ze de seks ervoer. "Het was veel meer ontdekken. We namen uitgebreid de tijd om elkaar aan te raken en te zoenen. Ik vond het ook ontzettend opwindend om te merken hoe zij reageerde op wat ik deed. Op een gegeven moment was ik mijn zenuwen helemaal kwijt."

De nacht bleek een stuk beter dan ze vooraf had durven hopen. "Ik heb meerdere orgasmes gehad en was echt verbaasd over hoe goed de seks was. Ik had mezelf altijd als hetero gezien en nu lag ik daar met een vrouw te denken: waarom heb ik dit eigenlijk nooit eerder gedaan?"

De volgende ochtend ging Annemijn met een goed gevoel naar huis. Ze vond haar date aantrekkelijk, had het gezellig gehad en wilde haar graag nog eens zien.

Maar haar date zag dat anders. "Ze vertelde dat ze op zoek was naar een serieuze relatie en het lastig vond dat ik nog zo aan het ontdekken was. Ze wist niet of ik uiteindelijk wel een relatie met een vrouw zou willen. En dat wist ik zelf ook niet."

Hoewel Annemijn teleurgesteld was, begreep ze haar wel. "Zij wist wat ze zocht, terwijl ik nog niet eens wist hoe ik mijn geaardheid moest omschrijven. Ik kon haar niet de zekerheid geven die ze graag wilde."

‘Die nacht staat in mijn top drie’

Of Annemijn zichzelf inmiddels biseksueel noemt, weet ze nog niet. "Ik ben nog steeds aangetrokken tot mannen en ik weet niet of ik ooit verliefd zal worden op een vrouw. Maar dat ik ook seksueel op vrouwen val, is inmiddels wel duidelijk."

Ze sluit een volgende date met een vrouw dan ook zeker niet uit.

"Ik vind het jammer dat het bij die ene date is gebleven, want ik had haar graag nog een keer gezien. Maar ik ben vooral blij dat ik het geprobeerd heb. Die nacht staat zonder twijfel in mijn top drie van beste sekservaringen ooit. En dat had ik een paar maanden geleden echt niet zien aankomen."

De naam van Annemijn is gefingeerd. Haar echte naam is bekend bij de redactie.

