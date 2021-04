Soort van PDA? André Hazes en Sarah van Soelen voor het eerst samen op Instagram

Meer dan vriendschap

André Hazes gaf dinsdagavond bij Beau toe dat er tóch wel meer is dan vriendschap met Sarah van Soelen. Of er echt al sprake is van een nieuwe liefde, was nog maar de vraag. Maar: “Ik ben wel gek op dat meisje, ja.” Hij vond dat hij daarmee eigenlijk al te veel had gezegd.

De tekst gaat verder onder de foto.

Bevestigd

Ook Sarah bevestigde de nieuwe liefde in haar leven. Hoewel ze het niet met zoveel woorden ook echt zegt, plaatste de influencer wel een alleszeggend hartje in haar Instagram Stories. Het blijkt uit de video van gisteravond dan wel weer, dat de speculaties over Sarah’s Stories dan toch waar zijn.

Lees ook

Definitief voorbij

André maakte vorige maand in een Instagram post bekend dat zijn relatie met Monique Westenberg definitief voorbij is. De bom barstte op de Nederlandse Antillen, daar waar de zanger en Monique elkaar een jaar eerder juist hervonden na André’s kortstondige avontuur met Bridget Maasland. Het gerucht gaat dat Monique daar André’s tweede telefoon ontdekte.Eenmaal thuis vertrok André meteen uit de gezinsvilla en haastte zich direct naar Sarah, met wie hij sindsdien samen in een appartement woont.

Goed contact

Het contact met Monique verloopt volgens André ‘heel goed’. “De band die wij nu hebben, daar teken ik voor als ik dat zo mag houden.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes)

