Met ‘schoonpa’ en ‘best friend’ op de foto: André dropt wederom hints op Instagram

Na zijn vele Instagram Stories met hints over zijn relatie met influencer en model Sarah van Soelen (25), heeft André Hazes (27) wederom opvallende en niet al te subtiele foto’s op zijn Stories geplaatst.

Maken de twee het dan nu écht ‘Insta-official’?

André en Sarah relatie

Een aantal dagen geleden postte André een foto van Elvis Presley en Ann Margret – diens toenmalige liefde – met een kort, maar veelzeggend onderschrift: “Always on my mind”. André zat destijds op Ibiza, maar wilde toch laten weten dat Sarah zich geen zorgen hoefde te maken. De influencer bevestigde dat direct met een post op haar eigen Instagram Stories: “Soulmates”, schrijft ook zij bij een foto van Elvis. Voor dubbele bevestiging postte André daarna precies hetzelfde.

In vuur en vlam

En groot fan dat André dus blijkbaar van Elvis Presley is, plaatste Hazes wederom een foto van Elvis met één van zijn liefdes. Dit keer met de tekst – in koeienletters zelfs – “Burning Love”. Echter was de post wat minder subtiel dan de “Soulmates”-foto. De oplettende kijker zag namelijk dat André Sarah piepklein had getagd. Helemaal in vuur en vlam, dus.

Schoonpa

In vorige interviews en statements heeft André al vaker aangegeven grote steun en hulp van de familie van Soelen te krijgen en te hebben gekregen. En ook al eerder postte de zanger een foto met de vader van Sarah, Rudolf van Soelen. Dit weliswaar met onderschriften als: “Don’t worry, be hoppy”. Gisteravond plaatste hij dezelfde foto op zijn Stories, maar dit keer met een ietwat andere caption: “Dankbaar voor onze vriendschap, jouw steun en vertrouwen, maar vooral wie je bent. Gefeliciteerd schoonpa.” Voor zover wij het weten noem je niet zomaar iedereen ‘schoonpa’, dus dit moet dan wel dé bevestiging zijn.

‘Best friend’

Een aantal uur later plaatst de Hazes-telg wéér een foto. Ditmaal met Sarah zelf. Het bijschrift luidt: “Best friend”, met een rood hartje erbij. Onder de tekst tagt hij de influencer en model, wederom, piepklein. We weten natuurlijk allemaal dat de tortelduifjes elkaar hebben gevonden in de liefde, maar een echte ‘Insta-official’-post hebben we nog niet gekregen. Toch lijken de twee er een stuk minder om heen te draaien, dat blijkt wel weer door al deze not so subtle foto’s die ze steeds delen.

Definitief voorbij

André maakte vorige maand in een Instagram post bekend dat zijn relatie met Monique Westenberg definitief voorbij is. De bom barstte op de Nederlandse Antillen, daar waar de zanger en Monique elkaar een jaar eerder juist hervonden na André’s kortstondige avontuur met Bridget Maasland. Het gerucht gaat dat Monique daar André’s tweede telefoon ontdekte. Eenmaal thuis vertrok André meteen uit de gezinsvilla en haastte zich direct naar Sarah, met wie hij sindsdien samen in een appartement woont. En met Mo heeft hij naar eigen zeggen ‘goed contact’. “De band die wij nu hebben, daar teken ik voor als ik dat zo mag houden.”

