Berget Lewis valt meer dan dertig kilo af: ‘Maar ik omarm nog altijd al mijn rondingen’

Berget Lewis (49) is afgelopen paar maanden flink wat kilo’s kwijt geraakt. De zangeres is nu namelijk 30 kilo lichter dan voorheen. Een hele prestatie. Veel mensen wilde weten wat haar geheim was voor dit grote succes en dit heeft ze nu eindelijk met ons gedeeld op Instagram.

Naar eigen zeggen had Berget een verstoorde relatie met voeding. “Eten is voor mij aan de ene kant gezelligheid – ik kom uit een Caribisch gezin en we vieren alles met lekker eten”, aldus de zangeres in een gesprek met Women’s Health. “Ik ben een echte levensgenieter. Maar eten is voor mij ook een vorm van troost op de momenten dat ik me helemaal niet fijn voel. Daarin lag de essentie van mijn probleem.”

Zichzelf vragen stellen

Het móest anders, zo zei ze onlangs al in een ander interview, en het patroon moest doorbroken worden. Om dit voor elkaar te krijgen, stelde ze zichzelf enkele vragen. Zo stond ze er bijvoorbeeld bij stil of ze wel blij was met haar werk. “Ben ik blij met mezelf en wie ik ben, met mijn relatie, met de mensen om me heen? Hoe ga ik met dingen om? Wat wil ik anders in mijn leven, en hoe ga ik dat doen?”

Personal trainer

Uiteindelijk lukte het Berget om meer groente te eten en meer water te drinken. Ook deed ze haar best om kleinere porties tot zich te nemen, verdeeld over de hele dag. Wat ook steentje bij heeft gedragen, waren de trainingen die ze kreeg voor het programma Dancing With The Stars. Hierin was de zangeres in 2019 te zien. “Ik wilde dit regime ook na de opnames vol blijven houden”, legt ze uit. “Daarom nam ik een personal trainer in de arm, van wie ik veel slimme tips en tricks qua voeding en beweging leerde.”

Vrouw met rondingen

Hoewel ze tientallen kilo’s kwijtgeraakt is, benadrukt Berget nog altijd een vrouw met rondingen te zijn. En die omarmt ze ook, zo vertelt ze aan het tijdschrift. “Begrijp me niet verkeerd – ik ben all for body positivity en jezelf en je lichaam accepteren, daar sta ik ook echt voor. Realiseer je alleen wel dat er een punt is waarop je overgewicht je gezondheid gaat ondermijnen.”

‘Het moest anders’

Eerder dit jaar deed Berget al een boekje open over haar enorme gewichtsverlies. Naar eigen zeggen was ze altijd “gelukkig zwaar”, maar er moest wegens haar gezondheid wel wat veranderen. “Ik had een te hoge bloeddruk”, aldus de zangeres. “Ik dacht, ik kan wel roepen dat je jezelf moet omarmen, maar als je daardoor tien jaar korter leeft: dat wil ik niet. Er is maar één exemplaar. En dat ben ik. Toen dacht ik: het moet anders.”

Geheim

Een paar maanden geleden vertelde Berget al dat haar vaak wordt gevraagd wat haar ‘geheim’ op het gebied van afvallen is. “Nou, heb je even?”, schreef ze toen op Instagram. “De lijst is lang, maar hier zijn er een paar.” Bij een foto van zichzelf somde ze toen maar liefst elf punten op.

