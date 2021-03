Net wanneer het lijkt alsof de wereld niet gekker kan worden, gebeurt er weer iets merkwaardigs. De gekste dingen gebeuren er bij onze celebrities en zeker in Amerika kunnen ze er wat van. En eerlijk is eerlijk, die celebs hebben soms te maken met hele vervelende situaties. Dit keer is Beyoncé aan de beurt.

Inbrekers hebben het de laatste tijd wel erg gemunt op het stelen van spullen uit de opslag van celebrities. Dit keer is zangeres Beyoncé (39) de dupe ervan. Er zou voor een miljoen dollar items uit haar opslag zijn gestolen.

Inbrekers Beyoncé

Inbrekers hebben zich deze maand vooral op Beyoncé’s opslagruimtes gericht en hebben voor meer dan een miljoen dollar aan spullen gestolen, vertellen politiebronnen aan TMZ. Het gaat om drie opslagcontainers van Parkwood Entertainment, het productiebedrijf van de zangeres, in Los Angeles. Het zou gaan om onder meer handtassen, speelgoed en foto’s.

Eerder deze maand

De daders zijn nog niet opgepakt en de zaak wordt verder onderzocht. Volgens bronnen van TMZ zouden de inbrekers al twee keer eerder deze maand hebben ingebroken. Toen zouden ze vooral jurken en tassen hebben meegenomen. Queen B woont met haar man Jay-Z en drie kinderen, Blue Ivy, Rumi en Sir in Bel Air.

Andere sterren

Niet alleen hebben de inbrekers Beyoncé gedupeerd, maar ook bij andere sterren zijn dergelijke situaties al voorgevallen. Inbrekers hebben het blijkbaar de laatste tijd vaker voorzien op opslagruimtes van sterren. Zo werden recent ook spullen uit de opslag van former ‘Hannah Montana’, Miley Cyrus gestolen. Miley’s lot omtrent de inbraken is al niet zo geweldig. Er is in twee jaar drie keer bij haar ingebroken.

Laten we hopen dat de daders snel gevonden zullen worden en Beyoncé haar spullen gauw terugkrijgt.

Bron: TMZ, ANP | Beeld: Brunopress