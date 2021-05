Over een paar weken begint het Eurovisie Songfestival – dat dit jaar in Nederland plaatsvindt – weer en we hebben ondertussen allemaal vast de Nederlandse inzending wel gehoord; het liedje Birth of a New Age van Jeangu Macrooy.

En mocht je dat liedje inderdaad hebben gehoord, dan heb je óók vast wel de zin ‘yu no man broko mi’ gehoord.

‘Broccoli-lied’ Songfestival

De daadwerkelijke zin ‘yu no man broko mi’ werd door menig mens nog al vaak verward voor de zin ‘you are my broccoli’. Het Nederlandse nummer voor het songfestival wordt door velen dan ook al het ‘broccoli-lied’ genoemd en de (nu) beroemde zin is binnen de kortste keren viral gegaan.

Zoals wel vaker wordt gedaan in memes en andere online grapjes, werden er dan ook heel wat grapjes gemaakt over het ‘broccoli-lied’. Een bedrijf dat hier ook aan meedeed? Dat is de supermarktketen Albert Heijn. Zij postten een Instagram-post over het voorval met, jawel, broccoli in de aanbieding. “Ook zo’n trek gekregen na het horen van ons Songfestivalliedje?”, staat erbij. De post staat al zo’n acht weken online, maar heeft enorm veel reacties gekregen. Velen waren positief, maar er zaten ook wat minder leuke bij.

Surinaams

De negatieve reacties op de post van de supermarktketen gaan vooral over het feit dat de échte betekenis van de Surinaamse zin ‘yu no man broko mi’, door alle grappen en grollen genegeerd wordt. Met de lyrics verwijst naar het tijdperk van de slavernij, waarin onder andere de cultuur van zwarte mensen werd uitgewist.

Excuses

Er ontstond door de post dus nogal wat ophef en Albert Heijn heeft daarop gereageerd. “Albert Heijn haakt vaker in op actualiteiten. We zagen dat in dit liedje iets anders werd gehoord dan bedoeld en hebben daar met een knipoog op ingespeeld. We hebben veel leuke reacties gekregen en een paar negatieve.” De AH vervolgt: “Het is uiteraard nooit onze bedoeling geweest iemand voor het hoofd te stoten.”

