Het is iets langer dan een maand geleden dat de relatie tussen Erica Meiland en privédetective Sander van Betten naar buiten werd gebracht. Het lijkt allemaal nog maar kort geleden – en dat is het ook.

En nu een maand later is het liefdesgeluk van de Chateau-Meiland-ster helaas alweer voorbij.

Liefdesbreuk

Half maart maakten de twee bekend een relatie te hebben en bij Chateau Meiland was ook te zien hoe ze op date gingen. Maar in de laatste aflevering van de realityshow werd duidelijk dat Erica en Sander niet meer bij elkaar zijn. Volgens Shownieuws zijn ze nog wel goede vrienden en zou Sander zelfs meegaan naar het chateau in Frankrijk. Het ex-koppel zou iets langer dan een half jaar gedatet hebben.

Goede vrienden

Verder laten de twee nog niet veel los over de liefdesbreuk. Wel bevestigt de privédetective dat hij inderdaad mee is geweest met de Meilandjes. “Ik was al een goede vriend van de familie. En ja, ik ben ook inderdaad mee geweest. Ik ga wel vaker mee op stap. Dus er is niks veranderd, hoor.”

In scène gezet

De relatie was vanaf het begin voor Chateau Meiland-volgers al niet helemaal koek en ei. Er werd namelijk gespeculeerd dat de relatie tussen Erica en Sander in scène was gezet, voor het opkrikken van de kijkcijfers van Chateau Meiland. Niet alleen werd er getwijfeld aan de echtheid van de relatie, ook was het dubieus of Martien en Sander wel goed met elkaar overweg konden. Daarnaast werd er toen gedacht dat de twee na een week al uit elkaar waren. Dat ontkende Sander toen nog stellig. Waar hij toen nog zei “nog maar net goed en wel begonnen” te zijn, is de relatie dan nu wél echt voorbij.

