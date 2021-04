Gespot: André Hazes en Sarah van Soelen op vakantie op Ibiza

Liefdesvakantie

Story-fotograaf Edwin Smulders fotografeerde André en Sarah gisteren toen ze aan boord van het toestel stapten. De twee maakten een verliefde indruk en later werd bekend dat ze naar Ibiza gingen. De Hazes-express dendert weer verder, want de twee zijn inmiddels samen gespot op het eiland.

Schoonpa

Vorig weekend deelde de zanger al foto’s met zijn nieuwe “schoonpa”, Rudolf van Soelen. Weer daarvoor plaatste hij al foto’s met Sarah’s vader. Weliswaar met onderschriften als: “Don’t worry, be hoppy”. Vorig weekend plaatste hij dezelfde foto op zijn Stories, maar dit keer met een ietwat andere caption: “Dankbaar voor onze vriendschap, jouw steun en vertrouwen, maar vooral wie je bent. Gefeliciteerd schoonpa.”

Soulmates

Weer een week eerder postte André een foto van Elvis Presley en Ann Margret – diens toenmalige liefde – met een kort, maar veelzeggend onderschrift: “Always on my mind”. André zat destijds op (wederom) Ibiza, maar wilde toch laten weten dat Sarah zich geen zorgen hoefde te maken. De influencer bevestigde dat direct met een post op haar eigen Instagram Stories: “Soulmates”, schreef ook zij bij een foto van Elvis. Voor dubbele bevestiging postte André daarna precies hetzelfde.

Definitief voorbij

André maakte vorige maand in een Instagram post bekend dat zijn relatie met Monique Westenberg definitief voorbij is. De bom barstte op de Nederlandse Antillen, daar waar de zanger en Monique elkaar een jaar eerder juist hervonden na André’s kortstondige avontuur met Bridget Maasland. Het gerucht gaat dat Monique daar André’s tweede telefoon ontdekte. Eenmaal thuis vertrok André meteen uit de gezinsvilla en haastte zich direct naar Sarah, met wie hij sindsdien samen in een appartement woont en nu dus ook samen mee op vakanties gaat.

