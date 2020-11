Hoogzwangere Romee Strijd deelt naaktfoto mét haar man

De laatste loodjes zijn duidelijk aangebroken voor de hoogzwangere Romee Strijd (25). Het model heeft een nieuwe reeks foto’s gedeeld van haar prachtig groeiende babybuik, waarvoor ze volledig uit de kleren is gegaan. Dat deed ze niet alleen, maar samen met haar grote liefde Laurens van Leeuwen (29). En daarmee kunnen de toekomstige ouders rekenen op een stroom aan complimenten.

Naaktshoot zwangere Romee Strijd

Romee houdt haar volgers sinds de bekendmaking van haar zwangerschap al op de hoogte met foto’s van haar groeiende buik. Volgens fans straalt het model de afgelopen maanden, en dat is niet anders op de nieuwe fotoreeks. “Almost that time”, aldus de blondine bij een van de foto’s, doelend op haar uitgerekende datum. Bij een ander kiekje, waarop ook Laurens in de lens kijkt, schrijft ze: “My loves”.

Prachtig

Haar volgers kunnen niet vaak genoeg zeggen hoe mooi zwanger Romee is. “Wat ben je prachtig!”, reageert Nicolette van Dam op een van de foto’s. “Gorgeous mama!”, voegt Paris Hilton eraan toe.

Zwangerschap niet vanzelfsprekend

Romee maakte eind mei bekend in verwachting te zijn van haar eerste kindje. Dat was door haar aandoening alles behalve vanzelfsprekend. De 24-jarige Strijd schreef op Instagram dat ze dankbaar was voor de zwangerschap, nadat ze twee jaar geleden te horen kreeg dat ze PCOS – een aandoening aan de eierstokken – had. Een maand later onthulden Romee en Laurens het geslacht van hun kindje. Bij een bijzondere foto liet het stel weten een meisje te krijgen. Naar verwachting mag het stel hun dochter in december voor het eerst in de armen houden.

Lees ook

Romee Strijd over zwangerschapskwalen: ‘Ik blijf bijna de hele dag thuis’

Stiekem getrouwd

De toekomstige ouders, die inmiddels al tien jaar samen zijn, trouwden in 2018 in het geheim om ‘praktische redenen’ met elkaar. “Het is gewoon fijn dat je een officiële status samen hebt als je samenwerkt en daarbij de hele wereld over reist”, verklaarde het stel destijds tegenover NU.nl.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Dit bericht bekijken op Instagram Almost that time Een bericht gedeeld door Romee Strijd (@romeestrijd) op 9 Nov 2020 om 9:34 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram My loves Een bericht gedeeld door Romee Strijd (@romeestrijd) op 9 Nov 2020 om 9:36 (PST)

Beeld: Brunopress, Instagram