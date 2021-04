Vrijdag maakten Laura Ponticorvo (35) en haar man Ryan Rijger op Instagram bekend zwanger te zijn van hun eerste kindje samen. Het ‘kleine wondertje’ wordt verwacht in oktober, maar zwanger worden is voor Laura zelf niet altijd even makkelijk geweest. In een nieuwe post op haar Instagram vertelt ze over haar struggles.

Bij de video waarmee Laura en Ryan bekendmaakten dat ze een baby verwachten, schreef Laura al een lange (en superlieve) tekst. “Het was een hobbelige weg die papa en mama hebben afgelegd samen maar het was het allemaal waard. We wachten geduldig op je en kunnen niet wachten om je straks vast te houden en nooit meer los te laten.”

Struggles

In de eerste post na de bekendmaking liet Laura al weten ontzettend dankbaar te zijn voor alle felicitaties en lieve berichtjes. En in haar meest recent geplaatste foto, laat ze dat nóg een keer weten. Daarnaast vertelt ze ook dat ze de komende tijd het taboe van moederschap en zwangerschap wil proberen te doorbreken. Dat wil ze doen door ‘heel eerlijk’ te zijn over haar moeilijkheden om moeder te worden.

Open zijn

Ze vertelt dat haar inbox overspoeld is met ‘kwetsbare en eerlijke verhalen’ van mensen die ook hun worstelingen hebben met zwanger worden. “Ik ga juist heel open zijn over ons verhaal en uitleggen aan veel mensen dat je geen kinderen ‘neemt’. Zwanger worden is absoluut niet vanzelfsprekend en je bent ontzettend gezegend als het zomaar en snel lukt”, aldus de 35-jarige YouTuber.

Zwangerschapstraject

Ze vervolgt: “Ik zal starten met mijn zwangerschapstraject te delen in een vorm van een dagboek vlogje, en hierna zal ik een Q&A opnemen waarin ik al jullie vragen zal beantwoorden”, aldus Laura. “Ook zal ik delen wat voor mij heel erg heeft geholpen deze moeilijke periode vol teleurstellingen te doorkomen zonder dat je eraan onderdoor gaat. En ik zal een aantal persoonlijke keuzes delen die ervoor hebben gezorgd dat het bij ons wel is gelukt.”

