Is dit het begin van iets nieuws? Marco Borsato deelt video op Instagram: ‘Zij is nog altijd mijn Valentijn’

Het is Valentijnsdag vandaag en dat zorgt voor de nodige Instagramfoto’s o-ve-ral op je tijdlijn. Vandaag is dan ook dé dag om je liefde voor iemand te uiten, zo ook voor Marco Borsato (54). Hij deelt op Instagram een zoetsappige video over zíjn Valentijn.

Moeilijke periode

De afgelopen periode is niet zonder slag of stoot gegaan voor de zanger. In het begin van 2020 kondigden hij en zijn vrouw Leontine Borsato (53) hun scheiding aan. Hij zou verschillende affaires hebben gehad, onder wie met pianiste Iris Hond. Daarna bleek dat Marco kampte met een burn-out. Nadat dat uitkwam, gingen hij en Leontine, een maand later, na een huwelijk van 23 jaar uit elkaar.

Hoop voor de toekomst

Toch bleven fans na de scheiding hoop houden. Marco en Leontine bleven in harmonie met elkaar omgaan, niet alleen vanwege hun kinderen Luca (22), Senna (19) en Jada (18). Marco eet geregeld mee bij Leontine en de kinderen en Leontine kwam afgelopen zomer naar het 75e verjaardagsfeest van Marco’s moeder Mary. Dat de liefde tussen de twee er nog altijd is, wás en ís duidelijk.

Lees ook

Marco Borsato verbreekt stilte: eerste interview sinds breuk met Leontine

Videoboodschap

Dat mag ook wel weer blijken door de video die Marco vanochtend op zijn Instagram plaatste. In het filmpje is een compilatie aan vroegere foto’s van hem en Leontine te zien, toen de twee nog gelukkig getrouwd waren. Als onderschrift schrijft de zanger: “Valentijnsdag is een dag dat je je geliefde al dan niet anoniem even in het zonnetje zet. Zij is nog altijd mijn valentijn. Fijne Valentijnsdag.”

Positieve reacties

Al heeft Leontine zelf nog niks van zich laten horen op social media; fans zijn in ieder geval heel gelukkig met Marco’s video. Veel mensen laten weten dat ze hopen dat de twee weer samen komen en dat Marco hoop moet houden. ‘Dit is echte liefde’, aldus vele andere comments. Ook zoon Luca Borsato reageert onder de video met een hartje. Zou dit dan een vervolgstap zijn, op weg naar verzoening? In het kader van Valentijnsdag zou dat in ieder geval wél heel passend zijn.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Marco Borsato (@borsato)

Bron: Flair | Beeld: ANP, Instagram