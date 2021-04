Bijzonder: is dít het bewijs dat Monique haar verlovingsring nog om heeft?

Dat André Hazes over de breuk met Monique Westenberg (43) heen lijkt te zijn, mag wel duidelijk zijn. Al dan niet door alle ‘subtiele hints’ die hij heeft gedropt. Bij Monique klinkt het wat minder luid, maar ook zij lijkt zich redelijk goed te voelen.

Toch heeft een oplettende kijker wel heel iets bijzonders gespot in één van haar recentste foto’s op Instagram.

‘Zussen’-uitje

Hoewel André en Monique niet meer samen zijn, is het nog steeds dikke mik met Monique’s ‘zus’ Roxeanne. Zoals de twee zich voor de breuk met André vaak noemden. Ze gingen er vorige week gezellig op uit samen met hun kinderen en lieten hun volgers meegenieten van het uitje waarbij ze naar de boerderij gingen om geitjes te knuffelen. Lief, toch?

‘Je straalt’

Verder lijkt het dus allemaal wel goed te gaan met Monique. Ze mag van haar volgers dan ook veel complimentjes ontvangen onder haar foto’s op Instagram. Menig volger vindt dan ook dat ze ondanks alle narigheid van de afgelopen tijd nog steeds (en misschien wel meer) straalt. Natuurlijk is het nog steeds sociale media en moeten we niet alles geloven wat we zien. En wat dan ook extra opmerkelijk is, is op de Stories van Instagram-account ‘fawrynotsawry’ te zien.

Verlovingsring Monique Westenberg

Gister postte Monique namelijk een hele leuke fotoreeks met kiekjes van op de Veluwe op haar Instagram-account. Er is te zien dat ze onder andere achter op de paardenkar een ritje heeft gemaakt. Verder lijkt ze erg te genieten van het nachtje weg. Maar iemand heeft wel iets heel bijzonders opgemerkt en heeft daarbij ‘roddelkoning’ Fawry een DM gestuurd met de ontdekking. Op een van de foto’s op haar Instagram zou het heel goed kunnen dat Monique haar verlovingsring (!) nog om heeft…

Sarah van Soelen

Nadat bekend werd dat André en Monique een punt achter hun relatie hadden gezet, werd al gauw gefluisterd dat er een nieuwe vrouw in het leven van de zanger zou zijn. Hij was zelf degene die de naam van Sarah van Soelen (25) liet vallen, een influencer bij wie hij veel steun vond én met wie hij een relatie ‘in de toekomst’ niet uitsloot. Inmiddels blijkt er wel degelijk wat opgebloeid te zijn tussen André en Sarah.

Niet aan zien komen

Monique meldde eerder op Instagram dat de breuk voor haar uit de lucht was komen vallen. Volgens Hazes ging het al langer slecht tussen de twee. “De keuze van André om bij ons weg te gaan is voor mij abrupt en heb ik niet zien aankomen. De haast die ermee gemoeid is om dit zo snel naar buiten te brengen, zonder dat we dit eerst onze zoon hebben kunnen vertellen verbaast mij na hetzelfde patroon van een jaar geleden niet”, schreef Westenberg op Instagram.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door 𝙼𝚘𝚗𝚒𝚀𝚞𝚎 𝙽𝚘𝚎̈𝚕 (@moniquenoell)

