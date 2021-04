Olcay Gulsen feliciteert jarige Ruud de Wild op Instagram met lief kiekje

Feest bij Olcay Gulsen en Ruud de Wild thuis. De NPO Radio 2-dj mag vandaag namelijk 52 kaarsjes uitblazen. En dit jaar is dat extra bijzonder voor de twee.

Olcay feliciteerde haar geliefde Ruud op Instagram.

Olcay Gulsen en Ruud de Wild

Dat deed ze met een te lieve foto waarop ze samen in een fontein staan. “Gefeliciteerd mijn allerliefste!!! Wat een mooie dag voor een nieuw begin”, schrijft de presentatrice bij de foto. Hiermee lijkt ze te doelen op het feit dat Ruud vorige week kankervrij werd verklaard. Een verjaardag met een extra emotionele lading, dus.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Olcay Gulsen (@olcay)

Reacties

Onder anderen Bridget Maasland, Britt Dekker en Chantal Janzen deelden hun felicitaties onder het bericht. “Gefeliciteerd, geniet van deze bijzonder mooie dag lieve Ruud en Olcay”, aldus Bridget Maasland.

Darmkanker

Bij Ruud de Wild werd vorige maand darmkanker vastgesteld. De NPO Radio 2-dj kreeg de diagnose ‘een aantal maanden geleden’, zo maakt hij maandagmiddag bekend in zijn radioshow De Wild in de Middag. De radio-dj hield het nieuws bewust stil. Hij is er naar eigen zeggen vroeg bij en heeft inmiddels de operaties gehad. Via haar Instagram Stories liet Olcay weten: “Operatie is geslaagd! Duurde maar liefst 5 uur, maar het is gelukt allemaal.” Vorige week kreeg Ruud het goede nieuws dat hij ‘schoon’ is.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Olcay Gulsen (@olcay)

Bron: Instagram | Beeld: Peter Smulders