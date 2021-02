Human Ken Doll, is that you? Scott Disick showt zijn nieuwe, blonde kapsel

Als er iets is waar veel celebrities goed in zijn, is het wel het showen van nieuwe kapsels. We hebben al heel wat bijzondere hairdo’s voorbij zien komen en het uitproberen van nieuwe trends lijkt dan ook niet te stoppen. Vooral de Kardashian-Jenner familie heeft er een handje van.

Waar meestal de dames het voortouw nemen, heeft nu ook Scott Disick, Kourtney’s ex, een nieuw kapsel.

Keeping Up With Scott

Scott (37) mag dan wel de former lover van Kourtney (41) zijn, nog steeds maakt de realityster deel uit van de Kardashian-Jenner familie. Kourtney en Scott hebben dan ook drie kinderen samen. De twee hebben nog een goede vriendschappelijke relatie samen en zijn bijvoorbeeld ook in elkaars gezelschap te vinden op familievakanties.

Nieuw kapsel

Op Instagram post Disick geregeld foto’s van zijn kinderen Mason (11), Penelope (8) en Reign (6), én zijn nieuwste luxe auto’s. We moeten toegeven: Scott ziet er (meestal) zeker niet verkeerd uit, maar vandaag verrast hij ons met een wel, uh, heel bijzondere foto. In de post is te zien dat hij een nieuw kapsel heeft. Kort én blond. De reacties onder het kiekje? Geheel gemixt. Een aantal reacties luiden: ‘You look like a human Ken Doll’, en ‘Logan Paul, is that you?’.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Scott Disick (@letthelordbewithyou)

Daten

Buiten Keeping Up With The Kardashians is Scott vooral in het nieuws om wie hij datet. Zijn nieuwste verovering, die officieel nog een tiener is, is de 19-jarige Amelia Hamlin. Scott en Amelia werden gefotografeerd tijdens een romantische strandwandeling in Malibu. De twee liepen innig gearmd, lunchten aan het strand en genoten later samen van het zee-uitzicht op een balkon. De volgende dag gingen de twee samen uit eten.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Scott Disick (@letthelordbewithyou)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Scott Disick (@letthelordbewithyou)

Bron en beeld: Instagram