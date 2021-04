Selena Gomez doet oproep op Twitter aan wereldleiders: ‘Laten we deze pandemie eindigen’

Actrice en zangeres Selena Gomez houdt zich al een tijdje afzijdig van de spotlights en staat er volgens mij het liefst alleen in, wanneer het belangrijk is. Zo ook gisteravond, toen ze op Twitter een aantal wereldleiders heeft opgeroepen om geld of coronavaccins te doneren aan armere landen.

Selena doet dat in het kader van het VAX LIVE-benefietconcert dat op 8 mei wordt gehouden.

VAX LIVE

Tijdens het livestreamconcert, dat Selena trouwens ook nog eens presenteert, worden onder meer wereldleiders en overheden opgeroepen geld te doneren zodat ook arme landen voldoende coronavaccins krijgen. Daarnaast is het evenement ook bedoeld mensen aansporen zich te laten vaccineren.

Oproep op Twitter

De Amerikaanse zangeres nam zaterdag op Twitter al een voorschot op het coronabenefiet. Ze richtte haar tweets onder andere aan de Spaanse premier Pedro Sánchez, de Italiaan Mario Draghi en presidenten Emmanuel Macron (Frankrijk) en Joe Biden (VS). Ook Ursula von der Leyen van de Europese Commissie werd getagd met de vraag of ze wilde helpen.

De tekst gaat verder onder de tweets.

Prime Minister @sanchezcastejon, I’m excited to join you at #VaxLive. We need your help to end the COVID-19 pandemic for everyone, everywhere. Will you agree to donate dollars or doses to help everyone access the vaccine? — Selena Gomez (@selenagomez) April 24, 2021

Thank you to all the wonderful staff at @Cisco + @chuckrobbins for helping increase global access to the COVID-19 vaccine. We need more leaders to help fund vaccine doses for healthcare workers around the world. #VaxLive — Selena Gomez (@selenagomez) April 24, 2021

Want to help end the pandemic once and for all? Join me and let’s ask world leaders like Italy’s Prime Minister Mario Draghi to donate their extra COVID-19 vaccine doses to the people who need them most. @Palazzo_Chigi -can we count on you? #VaxLive — Selena Gomez (@selenagomez) April 24, 2021

Optredens

Tijdens het concert VAX LIVE: The Concert to Reunite the World treden ook diverse artiesten op waaronder Jennifer Lopez, Foo Fighters, H.E.R. en Pearl Jam-zanger Eddie Vedder. Het concert is te zien op de Amerikaanse zenders ABC en CBS en via YouTube.

