Baby baby: vriendin Dave Roelvink zwanger van eerste kindje

Wat een ontzettend leuk (baby)nieuws op de zondagmiddag. Dave Roelvink (27) heeft namelijk bekend gemaakt in november vader te worden van zijn eerste kindje.

Hij en zijn jeugdliefde Jazzlynn maakten dat – met een hele reeks aan lieve foto’s – op zondagmiddag bekend via Instagram.

Vriendin Dave Roelvink zwanger

Op de foto’s die Dave op zijn Instagram plaatste is te zien hoe hij en zijn vriendin poseren met de echo. Én wat zijn reactie was toen Jazzlynn het grote nieuws vertelde. ‘IK WORD VADER !!’, schrijft hij er bij. ‘Eindelijk mogen we het vertellen begin november krijgen we ons eerste kindje.’

Bekendmaking

In het filmpje dat de vader in spe ook heeft geplaatst, is te zien hoe Jazzlynn vertelt dat ze zwanger is. In de yoghurt die ze hem voorgeschoteld heeft zit een speentje, waarmee ze wil vertellen dat ze kersverse ouders worden.

Bijgelegd

Op de laatste foto in de reeks die Dave heeft geplaatst, is een foto met broertje Donny te zien. De twee hadden een ruzie, maar lijken het door dit leuke nieuws bijgelegd te hebben. Donny zelf heeft Dave’s post op zijn Instagram Stories gedeeld met als bijschrift: ‘Congrats bro. Love you.’ Dat klinkt in ieder geval weer een stuk gezelliger.

Relatie

Nadat hij bijna drie jaar met strafrechtadvocaat Julia Mekkes een relatie had en waar hij zelfs samen een huis mee heeft gekocht, heeft Dave nu iets korter dan een jaar een relatie met zijn jeugdliefde Jazzlynn. En nu hebben de twee dus samen een ouderschap in het vooruitzicht. Hoe schattig is dat.

