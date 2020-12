Oelala: Yolanthe schittert op Instagram in sexy en bloot wit badpak

Dat de foto die Yolanthe op haar Instagram heeft geplaatst niet in Nederland is geschoten, zien we gelijk. De presentatrice deelde gisteren namelijk een foto bij het zwembad in niets minder dan alleen een prachtig wit badpak.

Heerlijk zwemmen

‘Sing, love, dance, live.. 🌸💕 ( okay I’ll skip the singing part ) 🤓 ,’ schrijft de brunette bij het sexy plaatje. Daarop is te zien hoe Yolantha bij het zwembad poseert en ligt. Ook kleine Xess Xava geniet van het lekkere weer en het water.

Prachtige complimenten

De presentatrice kan rekenen op heel veel positieve reacties. Wat een lange benen heb jij! Mooie vrouw!😍👌’ en ‘you look amazing 😍 ‘ zijn een aantal complimenten die terug komen onder de post. Maar ook komen er veel lovende woorden binnen over zoontje Xess: ‘Elk plaatje of filmpje met jouw of samen met Xess is betoverend😍😍😍😍😍’ en ‘Ik word altijd zo blij na het zien van de foto’s van de kleine man 😍😍 wat een schatje 💖 ‘

Zingen

Daarnaast kunnen collega’s Jim Bakkum en Trijntje Oosterhuis het niet laten om een opmerking te maken over ‘the singing part’ waar Yolanthe het over had. Zo schrijft Jim: ‘Nou ik heb nog filmpjes van dat zingen… dus skip het maar niet 😂 .’ En ook Trijntje Oosterhuis laat een hilarische reactie achter: ‘Hahah leave the singing up to me girlfriend 🤣🙈❤️ ‘

Twee druppels water

Begin december plaatste Yolanthe nog een foto waar haar volgers haar verdacht veel vonden lijken op haar Zoontje Xess. Een van haar volgers merkte het gelijk op: ‘Twee druppels water jij en Xess Xava 😍.’ Hierop reageert de actrice: ‘Ahh dank je wel 🤗.

Bron: STORY | beeld: Instagram