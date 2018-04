De complete line-up van Pinkpop is bekend

Het oudste en bekendste popfestival van Nederland onthulde eerder al wat namen, maar kwam vandaag naar buiten met de gehele line-up van Pinkpop 2018. En daar zitten een aantal verrassende namen tussen!

Eerder was al bekend dat onder andere Snow Patrol en Bruno Mars in juni in Landgraaf zouden optreden, maar vandaag werd ook onthuld dat de The Voice of Holland-winnares van 2016, Maan de Steenwinkel, tot één van de acts van het drukbezochte popfestival behoort. De zangeres maakte het nieuws vandaag ook zelf bekend via haar Instagram. ‘Niet normaal! Pinkpop!’, schreef ze erbij. Ook de Australische singer-songwriter Cloves en DJ Rashida zijn dit jaar van de partij.

Programma

Eerdere namen die vorig jaar al bekend werden gemaakt zijn onder andere Bruno Mars, Editors, Pearl Jam, Jessie J, Foo Fighters, The Script, maar ook BLØF, Ronnie Flex & Deuxperience, Lil’ Kleine, Miss Montreal en Don Diablo. Benieuwd naar de hele line-up? Die vind je hier. Enne, je kunt ook nog altijd kaartjes bestellen. Wij weten in ieder geval wel waar we 15 tot en met 17 juni te vinden zijn!

NIET NORMAAAAL!!!!! PINKPOP 💞💞💞💞💞💞💞 17-06-18 Een bericht gedeeld door Maan (@maan.de.st) op 12 Apr 2018 om 11:36 (PDT)

Bron: Metro Holland, Pinkpop | Beeld: Instagram, iStock