Baantjes zwemmen is het nieuwe pilates (en een stuk goedkoper)

Grote kans dat zwemmen je in eerste instantie doet denken aan vakantie: lekker met een boek en af en toe het water in om af te koelen. Buiten de warme dagen om is het ook nog eens hartstikke nuttig. Vrouwen als Ranomi Kromowidjojo bewijzen bovendien al jaren dat het een ware topsport is. Ook ik schafte onlangs een meerbadenkaart aan bij het Noorderparkbad in Amsterdam.

Baantjes zwemmen

In eerste instantie dacht ik dat ik de gemiddelde leeftijd flink omlaag zou halen toen ik met mijn badhanddoek het buitenbad betrad, maar dat viel alles mee. Zwangere vrouwen, oudere dames, koppels en moeders met hun dochters: alles liep - of nou ja, zwom - er rond.

Al langer was ik op zoek naar een nieuwe sport. Een die geen rib uit mijn lijf kost, zoals de meeste dat doen in Amsterdam.

Na mijn eerste zwemsessie van zo’n veertig minuten kwam ik als herboren uit het bad. Het voelde net alsof ik een massage had gehad. Dat was nodig na een lange kantoordag.

Op weg naar de buitendouche voelden mijn benen als spaghettislierten. Het bewijs dat het ook echt een work-out is, terwijl je niet echt zweet (zo voelt het dan tenminste). Hetzelfde ervaar je als je de pilatesstudio uitloopt.

Twee compleet verschillende sporten, maar blijkbaar met dezelfde effecten. Hoe dat kan? Ik dook er eens in (en nee, daarmee bedoel ik niet in het zwembad).

Pilates vs. zwemmen

Pilates lijkt de laatste jaren ineens uit de grond gestampt te zijn, maar de sport bestaat precies honderd (!) jaar. Joseph Pilates opende in 1926 een studio in New York en vooral dansers waren fan. De combinatie van flexibiliteit en kracht sprak hen aan, net als de daarbij horende revalidatie-effecten. In 2024 kwam de populariteit van de sport overgewaaid uit Los Angeles, omdat sterren als Jennifer Aniston en Hailey Bieber ervan in de ban waren, mede doordat het een training is met weinig impact en een hoog resultaat.

Volgens Healthline heeft de sport inderdaad meerdere voordelen: het versterkt je core, vermindert rugklachten, geeft je energie, bevordert je slaap, vermindert stress én verbetert je flexibiliteit, mobiliteit en houding. Bovendien train je je hele lichaam.

Zwemmen is ook een full body work-out. Net als pilates heeft het meerdere pluspunten. Het vermindert stress, verbetert de slaapkwaliteit en zorgt ervoor dat je ontspant. Daarnaast verhoogt het je fitheid, spiermassa en uithoudingsvermogen, terwijl je je lichaam minder belast dan bij bijvoorbeeld hardlopen. De sport is ook ideaal voor mensen met een blessure, omdat je cardio- en spierkracht opbouwt zonder je lichaam extra te belasten. Volgens PMC en Balans Fysiotherapie staat een half uur zwemmen zelfs gelijk aan tien kilometer hardlopen.

Goed voor je portemonnee

Hoog tijd om de balans op te maken: zowel pilates als zwemmen zijn goed voor de spieropbouw in je hele lichaam, ze helpen mensen tijdens hun blessures én ze verminderen stress. Niet alleen lichamelijke, maar ook mentale pluspunten dus. En dat terwijl je bij de een op de kop in een reformerapparaat hangt, en bij de ander in het water drijft. Wat wel verschilt? De prijzen. Bij het buurtbad kost een kaartje voor de entree 6,40 euro, terwijl een pilatesles al gauw 35 euro kost. Nou, tel uit je winst. Voortaan geen hippe yoga hotpants meer, maar een badpak dus.

Bron: Womans Health / Beeld: Pexels