Niets is onbespreekbaar viva sinds 1972

Niets is onbespreekbaar viva sinds 1972

Bankhangen in stijl: deze pyjama’s wil je eigenlijk ook buiten de deur dragen

Gepubliceerd op:
Amber Brouwers

Auteur

Amber Brouwers

Senior redacteur VIVA

Bankhangen in stijl: deze pyjama’s wil je eigenlijk ook buiten de deur dragen
Beeld: Pexels

Mijn pyjama is vaak een shirt uit het jaar nul dat zijn beste tijd al heeft gehad en dat vind ik nu wel even mooi geweest. Ik wil bankhangen in stijl, dus hoog tijd voor een pyjama van een heel ander kaliber: een die ik het liefst ook buitenhuis kan dragen.

Dus ben jij ook klaar met dat ene slaapshirt? Ik tip je mijn favoriete pyjama's.

Stijlvolle pyjama's

Satijnen veren

Ik heb denk ik nog nooit zó snel een pyjama willen kopen. Satijn en veren is voor mij al één ding, want ik vind het mega chique. Maar dat in een pyjama?! Daar heb ik geen woorden voor. Ik vind het bijna zonde om deze enkel op de bank te dragen. De broek en top koop je los bij Gina Tricot, in totaal voor 72 euro. Hij is er in het rood, wit, roze en zwart. Grote kans dat je mij hierin spot tijdens het kerstdiner.

Pyjama veren, Gina Tricot

Lieve strikken

Van mij mag een pyjama een hoog cuteheid gehalte hebben. Daarmee bedoel ik: een lekkere zoetsappige kleur en details als bloemen of strikken. En dat is precies wat het merk Give a Pon in huis heeft. Deze pyjama's worden gemaakt in samenwerking met het Griekse bedrijf This Was A Sheet. Zij geven afgedankte bedlinnen en handdoeken uit hotels een tweede leven. Het is ook nog eens duurzaam, dus.

Strikken pyjama, Give A Pon

Vierdelige set

Een stijlvolle pyjama hoeft heus niet te veel poespas te hebben. Less is more, toch? Lidl verkoopt een vierdelige set in een mintgroene kleur. Ideaal, want onder een deken op de bank kan het al snel warm worden. Zo kan je lekker afwisselen. Voor 18,99 euro heb je een lange en korte broek, hemd én trui. Voor liefhebbers is-ie er ook in roze. Wat een deal.

Pyjamaset, Lidl

Blauwe print

Hallo, Dior dupe. Otrium verkoopt een pyjama van AllSaints die mij wel heel erg doet denken aan de print van het bekende designermerk. Mega chique, dus. De complete set was 199 euro en nu nog maar 69,99.

Blauwe pyjama, Otrium

Basic zwart

Een all black pyjama kan nooit verkeerd gaan. Hema heeft een viscose variant die zo soepel valt, dat je er ook daadwerkelijk in kan slapen. Dat gaat met een satijnen met veren misschien net wat lastiger. De set scoor je voor 39,99 euro en is er ook in het roze.

Zwarte pyjama, Hema

Groene satijnen

De kleinste details kunnen een pyjama al chique maken. Bij deze groene van Asos zijn dat de wijde broekspijpen - daar wil je toch gewoon mee over straat lopen? De kleur past ook perfect bij het kerstseizoen en de witte details maken 'm helemaal af. De set is 51,28 euro.

Satijnen groenen, Asos

Bruine flowy

Dan deze bruine: op de foto zie je al dat dit gewoon een heel lekker, loszittend model is. En een pyjama kan er in the end of the day nog zó leuk mooi uitzien, maar hij moet ook gewoon lekker zitten. Anders beland je weer met dat verjaarde slaapshirt. Deze scoor je bij H&M voor 32,99 en hij is er zowat in elke kleur die je kunt bedenken.

Bruine pyjama, H&M

Geschreven door

Amber Brouwers
Amber Brouwers

Senior redacteur VIVA

Amber is een Brabo in Amsterdam met een zwak voor kaas, panterprint en slechte reality. Vriendinnen zien haar als wandelende entertainmentzender, maar ze schrijft het liefst herkenbare stukken.

Amber
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