Bankhangen in stijl: deze pyjama’s wil je eigenlijk ook buiten de deur dragen

Dus ben jij ook klaar met dat ene slaapshirt? Ik tip je mijn favoriete pyjama's.

Stijlvolle pyjama's

Satijnen veren

Ik heb denk ik nog nooit zó snel een pyjama willen kopen. Satijn en veren is voor mij al één ding, want ik vind het mega chique. Maar dat in een pyjama?! Daar heb ik geen woorden voor. Ik vind het bijna zonde om deze enkel op de bank te dragen. De broek en top koop je los bij Gina Tricot, in totaal voor 72 euro. Hij is er in het rood, wit, roze en zwart. Grote kans dat je mij hierin spot tijdens het kerstdiner.

Lieve strikken

Van mij mag een pyjama een hoog cuteheid gehalte hebben. Daarmee bedoel ik: een lekkere zoetsappige kleur en details als bloemen of strikken. En dat is precies wat het merk Give a Pon in huis heeft. Deze pyjama's worden gemaakt in samenwerking met het Griekse bedrijf This Was A Sheet. Zij geven afgedankte bedlinnen en handdoeken uit hotels een tweede leven. Het is ook nog eens duurzaam, dus.

Vierdelige set

Een stijlvolle pyjama hoeft heus niet te veel poespas te hebben. Less is more, toch? Lidl verkoopt een vierdelige set in een mintgroene kleur. Ideaal, want onder een deken op de bank kan het al snel warm worden. Zo kan je lekker afwisselen. Voor 18,99 euro heb je een lange en korte broek, hemd én trui. Voor liefhebbers is-ie er ook in roze. Wat een deal.

Blauwe print

Hallo, Dior dupe. Otrium verkoopt een pyjama van AllSaints die mij wel heel erg doet denken aan de print van het bekende designermerk. Mega chique, dus. De complete set was 199 euro en nu nog maar 69,99.

Basic zwart

Een all black pyjama kan nooit verkeerd gaan. Hema heeft een viscose variant die zo soepel valt, dat je er ook daadwerkelijk in kan slapen. Dat gaat met een satijnen met veren misschien net wat lastiger. De set scoor je voor 39,99 euro en is er ook in het roze.

Groene satijnen

De kleinste details kunnen een pyjama al chique maken. Bij deze groene van Asos zijn dat de wijde broekspijpen - daar wil je toch gewoon mee over straat lopen? De kleur past ook perfect bij het kerstseizoen en de witte details maken 'm helemaal af. De set is 51,28 euro.

Bruine flowy

Dan deze bruine: op de foto zie je al dat dit gewoon een heel lekker, loszittend model is. En een pyjama kan er in the end of the day nog zó leuk mooi uitzien, maar hij moet ook gewoon lekker zitten. Anders beland je weer met dat verjaarde slaapshirt. Deze scoor je bij H&M voor 32,99 en hij is er zowat in elke kleur die je kunt bedenken.