Ben jij introvert, extravert of misschien wel een otrovert? Dit is het derde persoonlijkheidstype

Wat is een otrovert?

Waar introverten vaak energie halen uit tijd alleen en extraverten juist opladen van sociaal contact, draait het bij otroverten volgens Kaminski om iets heel anders. Niet de hoeveelheid sociale interactie staat centraal, maar de manier waarop iemand zich verhoudt tot de wereld om zich heen.



Een otrovert laat zich volgens de psychiater minder leiden door groepsdenken, maatschappelijke verwachtingen of de behoefte om ergens bij te horen. In plaats daarvan vertrouwt hij of zij sterk op de eigen intuïtie en maakt keuzes vanuit een persoonlijke overtuiging, ook als die afwijken van wat anderen doen.



Dat betekent overigens niet dat otroverten graag alleen zijn of geen behoefte hebben aan sociale contacten. Integendeel: Kaminski beschrijft juist dat ze vaak diepgaande relaties aangaan, maar zich minder aangetrokken voelen tot groepen of de dynamiek die daarbij hoort.

Hoe herken je een otrovert?

Volgens Kaminski zijn er een aantal eigenschappen die regelmatig terugkomen bij mensen die zichzelf in dit persoonlijkheidstype herkennen. Zo zouden otroverten:

- Weinig behoefte hebben aan externe bevestiging

- Sterk vertrouwen op hun eigen intuïtie

- Onafhankelijk denken en handelen;

- Zich minder laten beïnvloeden door sociale druk

- Creatieve of originele oplossingen bedenken

- Diepgaande één-op-éénrelaties belangrijker vinden dan onderdeel zijn van een groep



Kaminski noemt schrijver George Orwell als voorbeeld van iemand die volgens hem kenmerken van een otrovert vertoonde. Ook zegt hij zichzelf al van jongs af aan in het profiel te herkennen. Zo vertelt hij dat hij zich tijdens zijn scoutingtijd verbaasde over de emotionele verbondenheid die leeftijdsgenoten voelden tijdens een ceremonie, terwijl hij dat groepsgevoel zelf niet ervoer.

Een nieuwe theorie

De introductie van de otrovert kreeg in maart 2026 veel aandacht op sociale media en in verschillende media. Tegelijkertijd is het goed om te weten dat het persoonlijkheidstype op dit moment nog geen onderdeel is van breed geaccepteerde psychologische persoonlijkheidsmodellen. De theorie is afkomstig van Kaminski zelf en wordt nog niet algemeen gedragen binnen de wetenschappelijke psychologie.



Toch herkennen veel mensen zich in de omschrijving. Misschien omdat weinig mensen zich volledig introvert of volledig extravert voelen. Of omdat de gedachte dat je niet zozeer wordt gevormd door hoeveel mensen je om je heen hebt, maar door hoe onafhankelijk je denkt en keuzes maakt, voor sommigen verrassend herkenbaar is.



Of de otrovert uiteindelijk een blijvende plek krijgt naast de introvert en extravert, zal de toekomst moeten uitwijzen. Eén ding is in ieder geval zeker: de discussie over persoonlijkheid is daarmee weer een stuk interessanter geworden.

Bron: Metro // Beeld: Unsplash