Bibi Espina laat preventief haar borsten verwijderen: ‘Ik wil niet iemand zijn die wacht’

Op 20 oktober loopt Bibi Espina een ziekenhuis binnen om haar borsten te laten verwijderen. Ze heeft geen borstkanker. Haar laatste MRI was schoon. En haar borsten? Daar is ze na een borstverkleining afgelopen voorjaar voor het eerst in haar leven écht blij mee. “Ik had die operatie al veel eerder kunnen doen, drie of vier maanden na mijn borstverkleining, geloof ik. Maar ik dacht: nee, ik wil eerst deze zomer gewoon met mijn nieuwe titties rondlopen. We moeten naar buiten. We moeten in bikini’s lopen. Daar heb ik echt van genoten. Dat was een totaal andere ervaring dan voorheen.”

En nu gaat ze haar borsten opnieuw laten opereren.

'Het zal wel niks zijn'

Dat ze voor deze keuze zou komen te staan, weet Bibi pas sinds vorig jaar. Haar tante overleed op 53-jarige leeftijd aan borstkanker. Haar nicht, inmiddels 49 en moeder van drie kinderen, woont in Chili, leeft al zeven jaar met de ziekte en is uitbehandeld. Bij haar wordt bij toeval in een bloedonderzoek ontdekt dat ze drager is van het BRCA-gen. Daar wordt niet standaard op getest, ook in Nederland niet. In augustus 2025 hoort Bibi dat de erfelijke aanleg dus ook in haar familie zit. Ze heeft op dat moment nog nooit van het BRCA-gen gehoord. “In eerste instantie dacht ik eigenlijk: het zal wel niks zijn. Tot ik één keer ging googelen en erachter kwam dat het wel iets was om serieus te nemen.”

Toch kan Bibi zich niet meteen laten testen. Omdat haar nicht geen eerstegraads familie is, moet eerst haar vader worden onderzocht. Dat vindt ze achteraf best gek: haar tante is overleden aan borstkanker en haar nicht is op dat moment al jaren ziek, maar dat is niet genoeg om Bibi direct genetisch te onderzoeken. Haar vader laat zich testen en zes weken later belt hij haar op. “Hij was heel verdrietig en zei dat hij drager was van het gen. Toen wist ik dat ik me ook kon laten testen.” Via haar huisarts komt Bibi bij het Antoni van Leeuwenhoek terecht. Nog voor haar eigen uitslag hoort ze welke mogelijkheden er zijn als ze inderdaad drager blijkt: intensieve controles of preventief opereren. “Ik wist eigenlijk meteen: als ik het heb, laat ik mijn borsten weghalen. Ik ben nu veertig, ik ben vitaal. Ik kan zo’n operatie nu goed hebben. Als ik straks 65 ben en ik krijg borstkanker, is het een heel ander verhaal.”

In november krijgt ze de uitslag. Ze heeft BRCA2.

‘Sinds ik een kind heb, is doodgaan mijn grootste angst’

Haar familiegeschiedenis speelt een grote rol in de keuze om zich preventief te laten opereren. Maar er is nog iets veranderd sinds Bibi moeder is. “Voor ik een kind had, was ik niet echt bang voor de dood. Maar nu ik een kind heb, is dat mijn grootste, grootste angst. Dus alles wat ik kan doen om dat te voorkomen, wil ik aanpakken.”

De erfelijke aanleg stopt bovendien niet bij Bibi. Omdat zij drager is van BRCA2, heeft haar zoontje Rio 50 procent kans dat hij de mutatie ook heeft geërfd. Met haar tante en nicht, moeder en dochter, heeft Bibi van dichtbij gezien hoe zo’n erfelijke aanleg door een familie kan lopen. Ze had zichzelf daarom gegund dat ze vóór haar zwangerschap al had geweten dat ze drager was. “Dan had ik in ieder geval de keuze gehad om via IVF en embryoselectie kinderen te krijgen en die keten te doorbreken. Dat had ik heel graag gewild.” Of Rio de mutatie daadwerkelijk heeft, weet Bibi nu nog niet. “Als hij het heeft en later zelf kinderen wil, heeft hij gelukkig wél die keuze. Dan kan hij ervoor kiezen om IVF en embryoselectie te gebruiken en het niet weer door te geven.”

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Bibi Espina

'Wanneer is het mijn beurt?'

Voor haarzelf is de keuze nu wel gemaakt. Ze laat preventief haar borstweefsel verwijderen en haar borsten reconstrueren. Een ingrijpende operatie terwijl ze op dit moment gezond is. “Ik vind het moeilijk. Maar ik ben vooral heel dankbaar dat ik nu zelf een stukje controle kan nemen. En dat het toch allemaal preventief is.” Jaarlijks controleren met MRI’s was ook een mogelijkheid geweest, maar Bibi kent zichzelf goed genoeg om te weten wat wachten met haar zou doen. Met haar verhoogde risico en de voorgeschiedenis van haar tante en nicht voelt dat voor haar te veel als afwachten tot het een keer misgaat. “Ik snap heel goed dat als jij compleet vertrouwen hebt in je lichaam, je er misschien niet in wilt laten snijden. Maar voor mij is dit risico te hoog. Ik zou het niet kunnen om ieder jaar op controle te gaan. Ik zou lijp worden van: wanneer is de MRI een keer niet goed? Wanneer voel ik een knobbeltje? Wanneer is het mijn beurt? Ik wil niet iemand zijn die wacht. Ik wil iemand zijn die actie onderneemt.”

Er is wel één reden waarom ze kort heeft overwogen om de operatie uit te stellen: haar zoontje Rio. Na de operatie blijft Bibi naar verwachting twee nachten in het ziekenhuis en daarna mag ze een tijd niet tillen. Rio blijft daarom drie weken bij zijn vader. “Ik heb wel gedacht: misschien moet ik het toch niet doen, maar puur omdat mijn kindje straks drie weken naar zijn vader gaat en ik hem dan niet zie. Dat doet me heel veel pijn. Maar aan de andere kant denk ik ook: dit is wel voor onze toekomst. Het geeft me veel meer zekerheid.” Ook het idee dat ze zonder partner door zo’n grote operatie gaat, vindt ze moeilijk. “Dat vind ik ook helemaal kut. Maar ik denk ook: als Rio ouder is en ik word daadwerkelijk ziek, is dat twintig keer heftiger. Voor hem, voor mij, voor iedereen om ons heen. Ik voel aan alles: dit is het moment om het te doen.”

Eerst nog één zomer met haar nieuwe boobies

Extra bijzonder is dat Bibi pas sinds kort een heel andere relatie met haar borsten heeft. Ze was er eerder nooit blij mee. “Ik heb mijn borsten nooit mooi gevonden. Mijn hele leven lang had ik dat niet. Ik ben heel dankbaar dat ze er zijn en dat er geen kanker in zit, maar mooi heb ik ze nooit gevonden.” Na haar zwangerschap werden haar borsten groter en kreeg ze nek- en schouderklachten. In maart liet ze ze verkleinen. Er werd 450 gram per borst verwijderd. Sindsdien is er iets veranderd. “Ik ben gewoon superblij. Vroeger liep ik elke dag met tepelplakkers. Mijn tepels stonden alle kanten op en in truitjes was ik de hele dag bezig om alles goed te leggen. Het was bijna alleen nog maar huid, daar was gewoon niet mee te werken. En dit past gewoon zo goed bij mijn lichaam.”

Dat ze deze zomer nog zo van haar borsten heeft kunnen genieten, vindt ze achteraf extra waardevol. “Het klinkt misschien gek, maar dat is ook een voordeel van deze hele situatie. Het is heel vervelend allemaal, maar het feit dat ik die borstverkleining heb mogen doen en het feit dat ik preventief stappen mag ondernemen, zijn wel dingen die ik me heel erg realiseer.”

Toch voelt 20 oktober voor haar niet alsof ze afscheid gaat nemen van haar borsten. “Ze worden gewoon anders ingevuld.” Voor de reconstructie kiest ze voor protheses. Ze heeft ook gekeken naar een operatie met lichaamseigen weefsel, maar die is zwaarder en het herstel langer. Voor nu voelt dit beter. Bovendien wordt ze geopereerd door dezelfde plastisch chirurg die haar borstverkleining deed. “Ik vind haar zo geweldig. Bij de operatie zijn een plastisch chirurg en een oncologisch chirurg en het zijn allebei vrouwen. Ze zijn qua energie gewoon heel loving. Ik had bij haar vanaf het eerste moment een heel goed gevoel. Ze zei ook: ‘Bibi, we gaan het echt mooi maken.’ En dan geloof ik haar gewoon.”

Perky boobs

En gelukkig kan ze ook nog lachen om wat haar te wachten staat. “Ik krijg echt weer gewoon van die... perky boobs. Het is gewoon een soort van heel alternatieve mommy makeover.” Wat ze spannender vindt, is hoe die nieuwe borsten straks vóélen. “Mijn angst is dat er iets lichaamsvreemds in mijn lichaam zit. Dat het raar gaat voelen en ik dan denk: ik wil het helemaal niet in mijn lichaam. Maar die haal je er natuurlijk niet één, twee, drie weer uit. Daar ben ik bang voor. Maar ik heb hier nu voor gekozen. Ik ga het nu gewoon doen. En als het over een tijd niet goed voelt, dan moet ik daar weer iets mee.” Ook hoeveel gevoel er na de operatie terugkomt, is afwachten. Op dit moment heeft ze na haar borstverkleining juist volledig gevoel in haar tepels. Iets waar Rio haar onlangs nogal hardhandig aan herinnerde. “Mijn zoontje pakte mijn tepel echt teringhard vast. Ik schoot echt op uit mijn stoel. Ik dacht: oh my god, ik heb wel echt gevoel. Hij natuurlijk vet lachen. Zo van: oh, dit is leuk, gaan we nog een keer doen.”

‘Mijn loops gaan vooral over mijn eierstokken’

Over haar borsten is Bibi opvallend besluitvaardig. De BRCA2-diagnose brengt alleen nog een ander vraagstuk met zich mee waar ze veel minder makkelijk uitkomt. Het algemene advies bij BRCA2 is om tussen het veertigste en vijfenveertigste levensjaar ook de eierstokken preventief te laten verwijderen. Bibi is nu veertig. “De loops in mijn hoofd gaan vooral over mijn eierstokken. Dat vind ik fucking moeilijk. Want als je je eierstokken laat verwijderen, kom je in de overgang. En ik wil misschien nog wel een tweede kindje. Dus daar ben ik wel mee aan het stoeien.”

Dat wantrouwen richting haar lichaam is niet pas ontstaan sinds ze weet dat ze BRCA2 heeft. “Ik heb een beetje last van anxiety. Ik ben altijd wat banger aangelegd en vind het soms moeilijk om mijn lichaam te vertrouwen. Dat heb ik al van kinds af aan. Als ik een pijntje voel, schiet mijn hoofd meteen naar: oh, dat is kanker. Het is nooit iets kleins. Ik denk meteen in doemscenario’s.” Weten dat ze erfelijk belast is, heeft die neiging alleen maar versterkt. “Ik heb de afgelopen tijd veel stress gehad en dat slaat bij mij ook op mijn onderbuik. Maar dan denk ik: zijn het mijn darmen? Is het mijn blaas? Misschien is het wel eierstokkanker.”

Na haar borstverkleining voelt ze op een dag ineens een harde knobbel in haar borst. “Ik dacht meteen: oh my god, ik heb het al, ik heb het al. Ik heb gelijk gebeld en kon binnen drie dagen terecht. Toen hebben ze me gelukkig meteen gerustgesteld.” Het bleek borstklierweefsel te zijn dat rond haar menstruatie verandert. Niks aan de hand. “Ik ben gewoon geneigd om mijn lichaam niet te vertrouwen. Dat is iets waar ik het met mijn psycholoog ook over heb. Dat vertrouwen moet weer terugkomen.”

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Bibi met zoontje Rio

'Je hebt gedaan wat je kon'

Voor Bibi betekent vertrouwen overigens niet dat ze zorgen probeert weg te redeneren. Als ze iets voelt, laat ze het checken. Ze probeert alleen te voorkomen dat ze daarna in de angst blijft hangen. “Ik kijk naar wat binnen mijn mogelijkheden ligt. Waar kan ik controle pakken om overzicht te creëren? En als ik dat heb gedaan, zeg ik letterlijk tegen mezelf: Bibi, je hebt gedaan wat je kon. Er is niks uitgekomen. Nu mag je weer verder vertrouwen op je lichaam.”

Tegelijkertijd is ze de afgelopen jaren juist bewuster voor haar lichaam gaan zorgen. Ze sport, let op wat ze eet en drinkt, mediteert, gaat in bad, smeert zichzelf in. “Ik ben me wel echt gaan realiseren dat mijn lichaam mij draagt. En dat ik daar heel dankbaar voor ben. Dat het dat elke dag doet. Er is wel een nieuwe vorm van dankbaarheid gekomen.” Een paar weken geleden kreeg ze opnieuw een MRI. Die is schoon. “Daar had ook gewoon kanker uit kunnen komen. Dus nu heb ik wel zoiets van: fuck alles gewoon. Ik moet gewoon doen wat ik zelf wil. Wat goed voelt voor mij.”

De afgelopen twee jaar waren sowieso een achtbaan. Het bedrijf waar Bibi werkte ging failliet, ze werd zwanger en beviel van Rio, ontdekte dat ze drager is van BRCA2 en haar relatie liep stuk. Sinds april woont ze niet meer samen met de vader van Rio. Normaal gesproken vindt Bibi als zangeres juist een uitlaatklep in muziek, maar daar is ze nu nog niet aan toe. “Ik ben momenteel wel bezig om de afgelopen twee jaar een beetje in woorden te vangen, maar dat lukt me nog niet zo goed. Ik denk ook omdat ik nog midden in dit proces zit en die operatie nog moet komen. Het gaat wel gebeuren, maar nu vind ik het nog moeilijk om alles wat er is gebeurd naar mijn muziek te vertalen.”

Delen helpt, totdat je er even klaar mee bent

Waar het haar nog niet lukt om de juiste woorden te vinden, helpt het haar wel om online te delen wat ze meemaakt. Zeker sinds ze alleenstaande moeder is, merkt ze hoeveel steun ze uit die openheid haalt. “Het is supertherapeutisch. Sinds ik single mom ben geworden, merk ik gewoon dat het fucking fijn en helpend is om te weten dat er meer vrouwen zijn die dit hebben meegemaakt. Of moeilijke dingen hebben meegemaakt en daar overheen zijn gekomen. Dat geeft gewoon kracht. Het is een soort online community en dat vind ik een hele mooie kant van social media.”

Sinds ze haar BRCA2-diagnose deelt, krijgt ze berichten van vrouwen die hetzelfde meemaken of het traject al achter de rug hebben. Van moeders, dochters en jonge vrouwen die ook drager zijn. “Dat heeft me heel veel gegeven. Tegelijkertijd merk ik ook dat ik me er nu soms voor wil afsluiten. Zeker nu de operatiedatum echt dichtbij komt. Ik wil er eigenlijk niet meer aan denken. Ik kan er wel over praten, maar ik wil er niet alleen maar mee bezig zijn. Omdat ik het gewoon niet leuk vind. Het is gewoon heftig.”

Over een jaar naar Chili

Waar Bibi over een jaar hoopt te staan? “Dat ik in ieder geval een goede operatie heb gehad. Dat ik al een jaar lang met protheses leef en dat het me eigenlijk heel goed bevalt. Dat ik het gevoel in mijn tepels ook heb.” Ze lacht. “Dat als mijn zoontje er weer in knijpt, dat ze het weer doen.” Maar er is nog iets wat ze heel graag wil. “Ik hoop heel erg dat mijn nicht in Chili blijft leven. Dat ze het nog een jaar volhoudt, zodat ik met mijn zoontje daar naartoe kan met mijn protheses. Dat hoop ik echt.”

Ze hoopt dat tegen die tijd ook de ruimte in haar hoofd weer groter is geworden. “Dat alles weer meer openligt. Dat ik dat borstkankerverhaal gewoon een soort van kan afsluiten, denk ik.” En dan wil ze naar Chili. Naar haar nicht, de vrouw door wie Bibi uiteindelijk te weten kwam dat de erfelijke aanleg ook in haar familie zat. “Om haar ook te bedanken dat ik het weet.”

Wat is BRCA?

BRCA1 en BRCA2 zijn genen die helpen beschadigd DNA te repareren. Bij een erfelijke afwijking in een van deze genen is de kans op bepaalde vormen van kanker groter. Je kunt de aanleg erven van je moeder óf vader. Als een ouder drager is, heeft ieder kind 50 procent kans de aanleg te erven.

BRCA1 versus BRCA2

Beide verhogen bij vrouwen vooral het risico op borst- en eierstokkanker. Naar schatting krijgt 60 tot 80 procent van de vrouwelijke dragers ooit borstkanker. Het risico op eierstokkanker is hoger bij BRCA1: ongeveer 35 tot 45 procent, tegenover 10 tot 20 procent bij BRCA2.

Wat kun je preventief doen?

Vrouwen kunnen kiezen voor intensievere controles van de borsten of het borstweefsel preventief laten verwijderen. Ook kunnen de eileiders en eierstokken preventief worden verwijderd. Welke keuze en welk moment passend zijn, hangt onder meer af van het type BRCA-mutatie, leeftijd en een eventuele kinderwens.

En mannen?

Ook mannen kunnen BRCA1 of BRCA2 erven, doorgeven én er zelf kanker door krijgen. Beide mutaties verhogen onder meer het risico op borst- en prostaatkanker, maar die risico’s zijn bij BRCA2 duidelijk groter. Ook is bij zowel BRCA1 als BRCA2 het risico op alvleesklierkanker verhoogd.

Wat als je kinderen wilt?

Wie een BRCA-mutatie heeft, heeft bij iedere zwangerschap 50 procent kans om de aanleg door te geven. Wie dat wil voorkomen, kan in sommige gevallen kiezen voor IVF met embryoselectie (PGT). Daarbij worden embryo’s onderzocht op de erfelijke aanleg voordat een embryo zonder die aanleg wordt teruggeplaatst.