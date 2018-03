Blog Sophie: ‘Terwijl ik met haar oudere zussen bezig ben, sluipt zij naar de keuken om het pak hagelslag aan haar mond te zetten’

Vroeger plaagde mijn moeder me weleens. Ik was heus een engeltje, maar dan met een ‘b’ ervoor. En dat kon ik dus niet hebben. Ik wilde ook een echte engel zijn!

Nu noem ik mijn jongste een monster. Ook niet erg lief misschien, maar echt, heus, werkelijk: ze is gewoon een klein monster. Iemand de film The Croods gezien? Nou, mijn dochter is dus sprekend de baby in die film. Een halve neanderthaler die in je been bijt als je niet luistert en met gemak haar oudere zussen aan hun haren de tuin in slingert als juffrouw Bulstronk uit het boek Mathilde van Roald Dahl. Alleen ziet ze er dus wel uit als een engeltje. Juist als ze net iets heeft gedaan wat niet mag.

Het is waarschijnlijk het standaardverhaal van de derde (of gewoon de jongste) in een gezin. Terwijl ik met haar oudere zussen bezig ben, sluipt zij naar de keuken om het pak hagelslag aan haar mond te zetten. Of om het in haar pantoffel te gieten en er vervolgens een lepel bij te pakken. En dan met een hele grote grijns ook.

Ik was ervan overtuigd dat de middelste een echt jongensmeisje zou worden, zo stoer als ze was als baby. Echter, toen ze twee jaar oud werd, wilde ze plotseling alleen maar jurken aan en viel ze als een blok voor alle Disney-prinsessen. Ze wilde een tijdje zelfs alleen Rapunzel genoemd worden.

Het zal jullie niet verbazen dat de jongste zich graag voordoet als Catboy (uit de tekenfilmserie PJ Masks, oftewel de pyjamahelden) en sinds ze de film Bolt heeft gezien (van Disney), mogen we haar alleen nog maar toespreken in hondentaal (lees: geblaf), wil ze überhaupt reageren.

Het is best een omschakeling na twee meisje-meisjes. Ze loopt overal op af, heeft doorgaans de grootste lol (ook in haar eentje), gaat volledig haar eigen gang (en is soms erg Oost-Indisch doof) en als het niet rechtsom lukt, dan linksom.

Voormalig docente geschiedenis en journalist Sophie Fleur (34) is blogger voor VIVA Mama. Ze is getrouwd en moeder van drie dochters.

