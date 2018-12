Carolien Spoor: ‘Ik koop spenen per vier en na een paar maanden zijn ze allemaal verdwenen’

Actrice Carolien Karthaus-Spoor (30) is getrouwd met Jon en moeder van Otis (1 jaar).

Het spenen-mysterie

Ik durf te stellen dat iedereen met ditzelfde probleem kampt: je hebt net een fijne was gedaan, bent alles netjes aan het opvouwen en als je bij de laatste sok bent aangekomen, merk je dat er eentje is verdwenen… Hoe. kan. dat? Ook al tel ik van tevoren het aantal sokken dat de machine ingaat, op de een of andere manier mist er altijd eentje aan het einde van de rit. En alsof dit mysterie nog niet heftig genoeg is, heb ik er sinds Otis’ geboorte nog eentje bijgekregen: het mysterie van de verdwenen spenen.

Ik heb al een flink budget stukgegooid op een collectie speenkoorden, maar zelfs dat biedt geen soelaas. Ik koop spenen per vier en na een paar maanden zijn ze allemaal verdwenen. Nu las ik laatst dat het beter is om de speen zo snel mogelijk te beperken tot de slaapmomenten, dus dat greep ik aan als mijn moment om met het spenen-mysterie af te rekenen. Inmiddels gooit Otis de speen na zijn slaapje direct in zijn bed, dus dat gaat super. Tot er van de week zo’n hectische middag voorbij kwam die iedere moeder vast herkent: je moet nog wat werk afmaken, boodschappen doen voor de hele week en je kind is uitgerekend vandaag nou niet bepaald goed gemutst… Op weg naar de auto begint het al: Otis wil niet getild worden, maar ook niet zelf lopen. In de autostoel? Wat denk je zelf?! Onder lichte dwang probeer ik hem vast te snoeren in zijn zitje. Na een minuut of tien raak ik lichtelijk in paniek door het constante gehuil op de achterbank. Er lag hier toch nog ergens een speen? Met het zweet op mijn voorhoofd begin ik bij een rood stoplicht naar achteren te graaien, terwijl het gehuil steeds harder wordt. Waar the f*ck ligt die speen?! Tijdens het rijden probeer ik Otis’ handje vast te houden, maar dat helpt niets. De moed zakt me in de schoenen en ik begin van ellende mee te huilen. Waarop Otis direct stopt met geluid maken. Wow! Ik geniet intens van de twee minuten stilte die erop volgen. Voordat we naar huis rijden, maken we een kleine pitstop om een giga voorraad spenen in te slaan. Mysterie of niet, op elke vierkante meter van ons leefgebied verstop ik voortaan een speen.

Caroliens column is afkomstig uit VIVA Mama 08-2018. Deze editie kun je hieronder online bestellen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.