Carolien Spoor: ‘Een kind paaien met zoetigheid is behoorlijk makkelijk kan ik je vertellen’

Actrice Carolien Karthaus-Spoor (30) is getrouwd met Jon en moeder van Otis (1 jaar).

Gezonde basis

Ongelooflijk, wat voor aantrekkingskracht Otis op anderen heeft. Waar we ook zijn – in een restaurant, winkel of gewoon op straat – meerdere malen per dag lopen mensen recht op hem af om hem te bewonderen. Ik geef ze groot gelijk, want zelf krijg ik ook geen genoeg van dat lieve mannetje. Maar soms schrik ik wel een beetje van de vanzelfsprekendheid waarmee wildvreemden mijn kind aanraken of zelfs oppakken. Helemáál als ze ongevraagd iets van zoetigheid in zijn hand stoppen. Nu proberen we Otis’ suikerinname namelijk nog een beetje te beperken. Natuurlijk mag hij af en toe een beker sap, een koekje of een stukje taart proeven, maar een vriendin gaf me ooit de tip dat het belangrijk is dat je als ouder bepaalt wannéér er gesnoept mag worden en dat je dat dan zélf geeft. Als je kind alleen maar lekkers buiten de deur krijgt, kan dat een afkeer van het ‘alleen maar gezonde’ thuisfront veroorzaken. Dit hele principe ging vorige week compleet mis, toen we bij de opening van een winkel waren. Bij binnenkomst steelt Otis à la minute de show. Al gauw komt een man van de bediening op ons af die Otis oppakt en met hem begint rond te lopen. Prima, denk ik, dan kan ik even snel wat mensen gedag zeggen. Even later komt hij terug met een gigantisch glas appelsap dat Otis al voor de helft heeft opgedronken. Met veel moeite hou ik me in. Ik zeg vriendelijk dat hij genoeg sap heeft gehad voor vandaag. Otis lacht volledig tevreden naar de onbekende man, die op zijn beurt weer volledig tevreden naar mij lacht. Een kind paaien met zoetigheid is behoorlijk makkelijk kan ik je vertellen. Vervolgens zie ik de man met Otis op een schaal madeleines en macarons aflopen. Nog net voordat die kleine zijn handje kan uitsteken, spring ik ervoor. Wil je mijn kind vergiftigen met suiker? wil ik schreeuwen, maar ik durf het alleen te denken. Ik probeer Otis over te nemen, maar de onbekende man laat hem gewoon niet gaan! Inmiddels kook ik van woede en ik pak mijn spullen om te vertrekken. Maar in die twee seconden heeft meneer de dranktafel weer gevonden en schenkt hij doodleuk een nieuw glas sap in voor Otis. ‘Dank je wel voor alle goede zorgen, maar wij moeten nu echt gaan.’ Ik ruk Otis, die me ietwat beteuterd aankijkt, uit zijn handen. Over een tijdje gaat hij zich nog genoeg volgooien met zoete zooi, dat hou ik niet tegen, dat weet ik. Maar tot het zover is, kies ik graag voor een gezonde basis met af en toe een zoete uitschieter. Maar dan wel van zijn ouders gekregen.

Caroliens column is afkomstig uit VIVA Mama 01-2019. Deze editie kun je hieronder online bestellen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.