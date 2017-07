Caroliens column: ‘Het is tijd om eindelijk wat rust in die kont af te dwingen’

“Lieve Caar, volgens mij moet jij gewoon lekker naar huis,” moedigde mijn vriendin en collega-actrice me liefdevol aan. Inmiddels ben ik 37 weken zwanger en sta ik nog in het repetitielokaal mee te doen aan de brainstorms en dansrepetities voor onze nieuwe voorstelling. Dat lukt nog nét zo vlak voor mijn verlof, dacht ik een paar maanden geleden toen ik deze laatste werkweek inplande.

Als je in loondienst bent, word je vanaf een maand voor je uitgerekende datum simpelweg verbannen van de werkvloer, maar als zelfstandige moet die dwingende stem toch echt in je eigen koppie zitten. Ik heb nog genoeg energie voor een volle dagplanning, maar ik neem het advies van mijn vriendin maar ter harte: het is inderdaad tijd om wat rust in die kont af te dwingen. Het kamertje is af, mijn vluchtkoffer staat in de gang en de laatste haptonomiesessie is afgerond: ik ben er klaar voor.

Het is tijd om eindelijk wat rust in die kont af te dwingen

Maar nu die due date alsmaar dichterbij komt, begint de spanning toch wel toe te nemen. Stel je voor dat mijn vliezen breken in een bomvolle supermarkt? Wat als er complicaties optreden? Raak ik niet volledig in paniek op het moment suprême? Terwijl ik het maandverband uit mijn kraampakket wegprop in mijn overvolle badkamerkastje, hou ik mezelf nog voor de domme dat ik heus niet alles nodig zal hebben (een vriendin dacht hetzelfde en had alles weggegooid, totdat het moment daar was). Daarbij helpt manlief ook niet erg mee, die bij elke kleine steek die ik voel zeer enthousiast, maar tegelijkertijd lichtelijk in paniek vraagt of dit hét moment is.

Ik hou me maar vast aan het feit dat ontelbaar veel vrouwen me zijn voorgegaan. Mij zal het dus ongetwijfeld ook wel lukken. En om zo lang mogelijk zen te blijven, ben ik begonnen aan acupunctuur, waarbij je lichaam alvast wordt voorbereid op de bevalling. De helft van jullie zal misschien denken: wat een zweverig gedoe, maar na de eerste sessie liep ik echt een stuk ‘lichter’ en relaxter naar buiten. Whatever works, denk ik maar.

En om mezelf nog even bezig te houden, heb ik me inmiddels volledig gestort op de zoektocht naar babyproof tuinspullen voor als ons dakterras klaar is. Yep, dat dakterras dat nu nog gebouwd moet worden en waarschijnlijk een paar dagen voor mijn uitgerekende datum pas af is. Dat lukt nog nét zo vlak voor mijn bevalling, was in dit geval toch echt iets te optimistisch gedacht. Maar als die kleine een beetje op zijn moeder lijkt, zal hij zijn komst precies goed plannen.

Vlak voordat deze viva mama naar de drukker ging, is Carolien bevallen van Otis Justus Maurits Karthaus.

Actrice Carolien Karthaus-Spoor (29) is bevallen van haar eerste kind. Heb je een tip voor Carolien? Mail naar redactie@vivamama.nl.

