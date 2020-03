Noah: ‘Het is zo fijn, dat ik me afvraag of ik ooit zo met Lieke heb gelegen’

Na een pijnlijke break-up besluit Noah (33, accountmanager bij een uitgeverij) weer te gaan daten. In VIVA vertelt hij elke week over zijn nieuwe leven als single.

Gelukkiger dan dit kan ik niet zijn, denk ik bij het wakker worden. Het is zaterdag, het weekend is aan ons en in mijn armen ligt Ilse. Ze maakt zachte knorrende geluidjes en een strengetje haar plakt in haar mondhoek. Met de punt van mijn vinger tel ik de sproetjes op haar bovenarm tot ze zich uitrekt en vraagt wat ik doe. Het is lang geleden dat ik zo tevreden wakker werd, misschien zelfs wel jaren. Ik kus Ilse op haar kruin en voel hoe haar rechterhand achter het elastiek van mijn boxer verdwijnt.‘Ik weet niet of hij het alweer doet,’ fluister ik. Ilse knijpt een paar keer in mijn penis, trekt de voorhuid een keer zacht omlaag en ten slotte stroopt ze mijn boxer over mijn knieën. Ik schop hem naast mijn kant van haar bed, waar onze kleding van gisteren nog ligt. Opnieuw vrijen we, zoet en teder, Ilse in de grijze tanktop waarin ze altijd slaapt, haar nagels in mijn rug gedrukt. ‘Je bent zo lief,’ zegt ze.

‘Het is zo intiem, zo fijn’

Met twee koppen thee en een rol Oreo-koekjes ontbijten we in bed. Ilse vertelt over Marie Kondo, een Japans opruimwonder, en hoe ze de afgelopen weken haar kleding opnieuw heeft uitgezocht. Buzzy ligt tussen haar benen op het dekbed en houdt ons nauwlettend in de gaten. Het is zo intiem, zo fijn, dat ik mezelf afvraag of ik ooit zo met Lieke heb gelegen. Vaak stonden we meteen op na het wakker worden. Gordijn open en gáán. Uitslapen was zonde van mijn tijd. Van die eerste maanden met Lieke kan ik me nog herinneren dat we vaak seks hadden en dat het altijd heerlijk was.

Met Ilse voelt het alsof ik wakker ben geworden uit een winterslaap. Seks met haar is intens en het huiselijke tafereeltje waarin ik nu ben beland is nieuw voor me, althans, de rust die ik erbij voel. Die ervoor zorgt dat ik ervan geniet, voor het eerst. ‘Waar denk je aan?’ Ilse richt zich op en ik zie haar navelpiercing glinsteren. Vroeger vond ik dat ordinair bij vrouwen. Waarom al die decoratie op een perfect lijf? Bij Ilse voegt een piercing iets toe, het is speels en sexy.

‘Eerst zijn we samen, zij en ik’

‘Of we vanavond naar de film gaan. Heb je Parasite al gezien?’ ‘Ik ga alleen als ik jou vooraf mag trakteren op sushi.’ Ze rolt op me en knuffelt me. Buzzy springt blaffend op haar rug. In onze stoeipartij strek ik mijn arm te ver uit: een restant Oreo’s en een theeglas vallen op de grond. Ilse trekt haar top uit en gooit hem erover. Dan duw ik haar terug in het kussen en zoen haar. Straks ruimen we wel op. Eerst zijn we samen, zij en ik, en ik voel me net zo idyllisch en zoetsappig als een schilderij van Bob Ross.

De naam Noah is om privacyredenen gefingeerd.

Noah’s column komt uit VIVA-2020-13. Dit nummer ligt t/m 31 maart in de winkel of kun je hier online bestellen.