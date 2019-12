Hoofdredacteur Debby: ‘2019 strompelt op haar laatste benen richting de finish’

2019 strompelt op haar laatste benen richting de finish. Greta Thunberg, boze boeren, een brandende Amazone, stikstofdiscussies en wereldwijde klimaatprotesten domineerden dit jaar het nieuws. Het klimaat is een hot topic. Maar was het ook een duurzaam jaar? De internationale schreeuw om serieus iets aan de klimaatveranderingen te doen, wordt steeds luider maar alleen roepen helpt niet. We zullen er nu ook echt naar moeten handelen. Wie die boodschap ter harte neemt, is Linda. In VIVA vertelt ze dat ze bewust geen kinderen wil om het klimaat te sparen. Klimaatgekte? Misschien wel. Maar ze heeft natuurlijk wél een punt: we zijn ook met te veel mensen. Veel meer dan onze planeet kan verdragen. Ik vind het vooral erg moedig dat ze haar verhaal wilde delen.

Want ga er maar aan staan in deze tijd waarin mensen met een ‘andere’ mening of slechte grap bijna gegarandeerd een digitale strontkar over zich heen krijgen.

Online shaming en blaming is een toenemende trend die ook wij het afgelopen jaar ondervonden. Van boze pro-borstvoeding zendelingen tot woeste feministen. Nee, die fijne ‘sisterhood’ waar veel vrouwen het over hebben, blijkt online niet te bestaan als je een andere mening bent toegedaan. En een volwassen discussie – daar waar menig online platform in eerste plaats voor is opgericht – heeft het verloren van de polarisatie. Aardig zijn lijkt sowieso een soort relikwie uit het verleden. En daarom willen wij 2020 graag met heel veel positivisme beginnen. Deze dubbeldikke VIVA hebben we volgepropt met happiness waar je nog maanden op kunt teren. Zo lees je hoe je die vervelende criticaster van je schouder kunt schudden en leert lief te zijn voor jezelf, vertelt VIVA’s Kimberly hoe je helemaal zen wordt in 2020, dompelen we je onder in de leukste glittermode en beautytips en lees je als toetje wat er volgend jaar voor jou in de sterren staat. Op een geweldig 2020!

