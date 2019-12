Hoofdredacteur Debby: ‘Waar moeten we op focussen in het nieuwe jaar?’

Het einde van het jaar is wat mij betreft the most wonderful time of the year vanwege alle terugblikken, analyses en lijstjes van het afgelopen jaar. De balans opmaken werkt voor mij heel louterend. Wat ging er goed, wat slecht en waar moeten we op focussen in het nieuwe jaar? Een van de meest opvallende berichten eind 2019 was het rapport van het World Economic Forum die de jaarlijkse balans opmaakte van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen wereldwijd. Uit deze Global Gender Gap Index blijkt dat in Nederland genderongelijkheid het afgelopen jaar niet kleiner maar groter is geworden (73,6 procent tegenover 74,7 procent vorig jaar). Nederland zakt hierdoor op de ranglijst van 27 naar plek 38. Dit opvallende bericht kwam daags na de jaarlijkse VIVA400 awardshow, een avond voor en door ambitieuze vrouwen.

De VIVA400 is een lijst van 400 ambitieuze en inspirerende vrouwen die het afgelopen jaar, allemaal binnen hun eigen vakgebied, een aanzienlijk verschil hebben gemaakt.

Het aantal aanmeldingen was dit jaar overweldigend en na het sluiten van de lijst kon er op de 400 genomineerden worden gestemd. Dat werd dit jaar maar liefst 58.110 keer gedaan. Uit de top 5 vrouwen met de meeste stemmen per categorie koos de vakjury een winnaar. Een haast onmogelijke taak, want het niveau van alle genomineerden was dit jaar indrukwekkend hoog. Dit was mijn derde jaar VIVA400 en ieder jaar zie ik de impact groeien. Want ál deze vrouwen, de winnaressen maar ook de genomineerden, zijn rolmodellen voor heel veel andere vrouwen. Voorbeelden die nodig zijn om genderongelijkheid kloof te dichten. 2020 is begonnen, maar ik kijk al uit naar het einde van het jaar. Op naar een nieuwe editie VIVA400 én een betere score op de wereldrangrijst.

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

