Hoofdredacteur Debby: ‘Zodra ik in de auto stap, verander ik in een onuitstaanbaar sujet’

Ken je die types die wild gebarend, vloekend en tierend achter het stuur zitten te bumperkleven wanneer er iemand te lang op de linkerbaan blijft hangen (‘Halloooo, het gaspedaal zit rechts!!’)? Of wanneer een auto te langzaam optrekt bij het stoplicht (‘Joehoe, groener wordt het niet hoor!!’). Van die mensen die über zelfverzekerd de snelweg op tuffen alsof ze nooit iets anders hebben gedaan? Ik zal eerlijk tegen jullie zijn: zo’n type ben ik. Zodra ik in de auto stap, verander ik in een onuitstaanbaar sujet. Een aflevering Jambers is er niks bij.

Zo rustig als ik normaal ben, zo licht ontvlambaar ben ik wanneer ik achter het stuur zit.

Ik erger me aan mensen die te hard rijden, te zacht rijden, het principe van ritsen niet snappen (pas aan het einde van de invoegstrook invoegen, anders loopt het vast. Denk aan een RITS!), geen voorrang geven, op de linkerbaan blijven hangen, kortom: aan alles. Ik ben zelfs in staat om naast iemand te rijden om een kwaaie blik te kunnen geven. Zo rustig als ik normaal ben, zo licht ontvlambaar ben ik wanneer ik achter het stuur zit. Het is ronduit gênant en ik ben er niet trots op. Zeker als ik me bedenk dat er heel veel mensen zijn die niet zo zelfverzekerd in de auto zitten en – mede dankzij aso’s zoals ikzelf – nooit meer achter het stuur durven te kruipen. In Nederland lijden ruim een half miljoen chauffeurs aan rijangst en VIVA-journalist Kimberley is er een van. Maar na een aantal autoloze jaren besloot ze de tijger weer in de ogen te kijken. Hoe ze dat deed, lees je in VIVA. Leerzaam, ook voor wegterroristen als ikzelf. Ik beloof bij deze dat ik mijn leven zal beteren.

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

Volg Debby ook op social media:

Instagram | Twitter

Deze editorial is afkomstig uit VIVA 09-2020. Deze editie ligt vanaf 25 februari in de winkel. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.