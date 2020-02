Hoofdredacteur Debby: ‘Vraag Colombianen liever naar Shakira of voetbal, niet naar het gewelddadige verleden’

Ik ben onderweg van Cartagena naar Palomino, een klein dorpje aan de Caraïbische kust waar ik nog een paar dagen aan het strand mag liggen. Mijn reis door Colombia zit er bijna op en ik heb nu al heimwee naar het land en de mensen.

Colombia is zonder meer een aanrader, ondanks het imagoprobleem waar het mee kampt.

Niet zo vreemd als je bedenkt dat Medellín een paar jaar geleden nog de gevaarlijkste stad ter wereld was. Ik kende Colombia vooral van de Nederlandse Tanja Nijmeijer die zich jaren geleden aansloot bij de guerrillabeweging FARC, de ontvoering van presentator Derek Bolt die voor zijn programma Spoorloos in menig aflevering aanklopt bij een Colombiaans geboorteregister om in vloeiend Spaans gegevens van verloren ouders los te peuteren, en uiteraard van de populaire Netflix-serie Narcos over de man wiens naam je hier niet mag noemen. Vraag Colombianen liever naar Shakira of voetbal, niet naar het gewelddadige verleden. Want sinds het vredesakkoord van 2016 is het land een stuk veiliger geworden en daar zijn ze trots op. Inmiddels is Colombia een populaire reisbestemming. Ook het veelbekeken tv-programma Wie is de mol?, in 2019 opgenomen in Colombia, heeft daaraan bijgedragen. In deze VIVA spreken we maar liefst twee WIDM-kandidaten uit het nieuwe seizoen: Leonie ter Braak en Nathan Rutjes. Intussen draai ik me nog even om op mijn handdoek. Tot volgende week!

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

Volg Debby ook op social media:

Instagram | Twitter

Deze editorial is afkomstig uit VIVA 07-2020. Deze editie ligt vanaf 12 februari in de winkel. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.