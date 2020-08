Hoofdredacteur Debby: ‘Ik ben toegelaten tot de exclusieve datingapp Raya’

Ik ben toegelaten tot de exclusieve datingapp Raya. Het zit zo: nadat ik afscheid moest nemen van de lieve prijsduif die ik een paar maanden geleden in Colombia tegen het jonge lijf liep, besloot ik mezelf aan te melden op wat datingapps. Immers, de kans dat je een leuk manspersoon in het wild tegenkomt is al geen sinecure, tel daar de anderhalvemetermaatschappij bij op en je bent op je knieën aan het zoeken naar een speld in een hooiberg. Ik installeerde Hinge, de nieuwe belofte onder datingapps, maar kwam al na een kwartier swipen mijn ex en twee goede vrienden tegen. Dat voelt toch een beetje alsof je in de sauna op bekenden stuit: ongemakkelijk dus. Op Twitter las ik over Raya, de exclusieve datingapp met een streng deurbeleid dat overeenkomt met die van club Berghain in Berlijn. De kans dat je binnenkomt, is zeer klein en de wachttijd afschrikwekkend lang. Ideaal. Ik heb geen haast en de kans dat ik überhaupt word toegelaten, is nihil. Maar tot mijn grote verbazing werd ik prompt toegelaten tot deze exclusieve club potjes en dekseltjes.

‘Het voelt een beetje alsof ik op een feestje sta waar iedereen langs mij heen loopt omdat ze denken dat ik mijn dochter kom halen.’

Ik kwam, zoals de app beloofde, flink wat bekende gezichten tegen. Een voetballer met roze haar, een Hollywood-acteur uit een ‘vriendelijke’ Amerikaanse sitcom en een aantal modellen. Ik had graag wat namen genoemd, maar ik wil geen enkel risico nemen. Screenshots maken is al strikt verboden, en wat zou het eeuwig zonde zijn om vroegtijdig uit de club geknikkerd te worden. Of het tot een match komt, betwijfel ik. Mijn concurrentie bestaat uit piepjonge modellen die stuk voor stuk mijn dochter hadden kunnen zijn en het aanbod mannen lijkt – ja, ik generaliseer – het type dat niet meteen op zoek is naar een 42-jarige vrouw met scherpe tong. Het voelt een beetje alsof ik op een feestje sta waar iedereen langs mij heen loopt omdat ze denken dat ik mijn dochter kom halen. Het valt niet mee om iemand te vinden die bij je past, zeker niet via datingapps. Hoe dan wel? Geen idee. Maar wellicht brengt VIVA’s grote liefdeshoroscoop je enig soelaas. Ik heb alvast één ding over mijzelf geleerd: Tweelingen zijn de grootste flirts uit de dierenriem, dus met die volgende date zal het vast goedkomen. Ooit.

