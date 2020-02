Hoofdredacteur Debby: ‘Wat is er gebeurd met real life flirten in de kroeg, op vakantie of op straat?’

In Colombia, mijn vakantiebestemming van de afgelopen weken, is flirten volkssport nummer 1. Er wordt naar je gekeken, geknipoogd, gefloten, er stoppen auto’s naast je op straat en zelfs de hand- en luchtkusjes zitten nog steevast in het repertoire van de Colombiaanse man. Je zou er in Nederland een boete voor kunnen krijgen. Daar waar het in de Zuid-Amerikaanse cultuur doodnormaal is om je ogen schaamteloos de kost te geven, houden we in Nederland onze ogen stijf in onze zak. Of liever: strak op ons telefoonscherm. Wat is er gebeurd met real life flirten in de kroeg, op vakantie of op straat?

We swipen massaal van links naar rechts en flirten er digitaal lustig op los met spitsvondige berichtjes en sexy selfies. Zijn we daardoor misschien een beetje verleerd hoe we écht moeten flirten? Hoewel online flirten heus zo z’n voordelen heeft – de drempel ligt veel lager, waardoor je makkelijker op iemand afstapt dan in de kroeg of op je werk – moeten we de waarde van het old school flirten in het openbaar niet onderschatten. Flirten is gezond, ook als je al een relatie hebt, en daar is VIVA’s Eva Dusch het roerend mee eens. Daarom schreef ze deze week een ode aan het ouderwets flirten. Iemand die niet vies is van een goeie flirt is onze Tatum, die deze week de lakens deelde met Willie Wartaal. En we spraken Fajah Lourens, onder andere over haar nieuwe filmrol die ze op het laatste moment overnam van Imanuelle Grives. Veel plezier en tot volgende week

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

Deze editorial is afkomstig uit VIVA 08-2020. Deze editie ligt vanaf 19 februari in de winkel. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.