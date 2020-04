Hoofdredacteur Debby: ‘Werkt zo’n spirituele zoektocht nou ook echt?’

In deze onzekere tijden is het moeilijk te voorspellen hoe ons leven er over een half jaar uit ziet. Hoe lang duurt deze intelligente lockdown? Blijft iedereen om mij heen gezond? Heb ik straks nog een baan? Is mijn huis straks minder waard en welke andere effecten heeft COVID-19 op onze economie? Grote vragen waar niemand nog een duidelijk antwoord op heeft. Heel frustrerend. Want juist in deze tijd willen we graag meer zekerheid, duiding en hoop. Het is dan ook niet zo vreemd dat mensen steeds meer steun zoeken in het geloof of spiritualiteit.

En zeker dat laatste won, al ruim voor de coronacrisis, aan populariteit. En niet alleen bij zweverige types in gebatikte kleden. Kristaltherapie, tarotkaarten, astrologie, maankalenders, handlezing, aura-reading, een medium, spirituele coaching en andere alternatieve zingeving zijn in trek bij heel veel vrouwen. Zijn we bezig met een revival van de new age-periode uit begin jaren 70? En werkt zo’n spirituele zoektocht nou ook echt? VIVA-journalist Amanda van Schaik, zelf al tien jaar in de ban van spiritualiteit, zocht uit wat er anno 2020 aan spirituele keuzehulp op de markt is. En ze maakte drie handige doe-het-zelf-manieren waarmee je zelf thuis aan de slag kunt om inzicht in je toekomst te krijgen. Ach, waarom ook niet. Voorlopig hebben we toch genoeg tijd.

