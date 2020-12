Debby: ‘De VIVA400-awardshow is een van de leukste avonden van het jaar’

De afgelopen drie jaar stond ik rond deze tijd ergens op een podium in een zaal vol vrouwen die gespannen stonden te wachten op de uitreiking van de VIVA400-awards. Helaas kan dat feest dit jaar vanwege corona niet doorgaan (hou onze socials in de gaten voor het alternatieve online event), maar wat mij betreft is de VIVA400-awardshow normaal gesproken een van de leukste avonden van het jaar.

Niet in de laatste plaats omdat je eindelijk eens all out kunt gaan met feestelijke outfits en make-up. Vanaf het podium was goed te zien hoe alle genomineerden hun stinkende best hadden gedaan. En hoewel ik als host al wist wie er zou winnen, hadden we toch iets gemeen: we waren allemaal een tikkie nerveus, maar zagen er verdomde goed uit.

Ons mooi aankleden voor het feest doen we al sinds de eerste fles champagne werd ontkurkt. En een dresscode heeft een duidelijke functie: het verbindt de gasten met elkaar – wow, wat zie jij er mooi uit! Je voelt je even een ander mens in glitterjurk of hakken en vooraf nadenken over wat je aantrekt, is vaak al de helft van de pret.

Ik kan sowieso erg genieten van mensen met een uitgesproken kledingsmaak. Zo ging de terminaal zieke vader van een goede vriendin altijd in driedelig pak en gepoetste bordeelsluipers de deur uit. Oók wanneer hij voor een chemokuur naar het ziekenhuis moest. Hij weigerde zich over te geven aan slobbertruien en andere ‘gemakkelijke’ kleding. De kanker had z’n gevoel voor smaak gelukkig niet aangetast.

Als kind moesten we op zondag naar de kerk. Ik vond het vreselijk om uren in zo’n kille kerk stil te zitten luisteren naar de monotone stem van meneer pastoor, maar omdat we onze ‘zondagse kleren’ aan mochten, had het toch nog iets feestelijks. God, wat heb ik zin om me weer eens van top tot teen uit te dossen. Maar ik ga al jaren niet meer naar de kerk en wat heeft het voor zin om thuis in vol ornaat achter mijn laptop te gaan zitten? Aandacht besteden aan je uiterlijk, ook als niemand je ziet, geeft je humeur en zelfvertrouwen een flinke oppepper. Nou, die kan ik wel gebruiken.

Debby Gerritsen