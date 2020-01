Anderhalf jaar geleden kwam poes Fonzie bij mijn wonen. Vanwege een verhuizing zocht haar vorige baasje een nieuw huis voor Fonzie en op aandringen van mijn vriendin, een doorgewinterde poezenmoeder, gingen we kijken. Ik woonde weer alleen en zo’n pluizig vriendje zou mij goed doen. Tot dan doe reikte mijn ervaring met huisdieren niet verder dan het debacle met de sluierstaartvis, een zwart soort goudvis met lieve bolle oogjes die, voordat ik hem goed en wel een naam had gegeven, morsdood in z’n kom dreef. Doodsoorzaak onbekend. Mijn moeder spoelde de gehele inhoud van de kom zonder pardon het riool in en zag dit experiment als mislukt. We namen geen huisdier meer. Mijn scepsis bij het nemen van een poes, die je écht moet verzorgen, was daarom groot. Maar toen ik Fonzie zag was in meteen om.

Zo’n lief, knap pluisje had ik nog nooit eerder gezien. Het was liefde op het eerste gezicht.

Fonzie bevestigde de wederzijdse interesse met liefkozende kopjes en ze ging met mij mee naar huis. Onze wittebroodsweken liepen in beginsel wat stroef, Fonzie is geen allemansvriend, maar inmiddels zijn we onafscheidelijk. Het kan snel gaan, want van koudbloedige goudvis moordenaar werd ik een crazy cat lady en kan ik mij geen leven zonder mijn eigenzinnige knuffelkont bedenken.

Ik begrijp het verdriet dat journaliste Antoinnette Scheulderman beschrijft in haar boek Dan neem toch gewoon een nieuwe over haar overleden hondje Bubbels dan ook heel goed. De band tussen mens en dier kan heel sterk zijn bovendien zijn huisdieren vaak jarenlang onderdeel van een gezin. Toch wordt verdriet om de dood van een huisdier vaak gebagatelliseerd. Carmen Felix onderzoekt het fenomeen vanaf in VIVA.

Journalist Suus Ruis hoeft geen verlies te lijden om zich in januari allesbehalve senang te voelen. Heb jij net als zij last van winterblues? Dan ben je niet de enige. Ongeveer een derde van de Nederlanders kent dit probleem. Maar gelukkig kan je er iets aan doen. Hoe precies lees je in VIVA. Mijn ultieme remedie? Die zacht knorrende Brits Korthaar naast mij op de bank.

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

