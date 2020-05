Hoofdredacteur Debby: ‘Noem me oppervlakkig, maar ik wil er ook graag goed uit blijven zien en me fit voelen’

Vraag het de gemiddelde vrouw van boven de veertig: is ouder worden erg? Welnee, het leven wordt alleen maar leuker. Je hebt je schaapjes op het droge, minder zorgen, zit beter in je vel en voelt je overall meer tevreden. The only way is up! Nu ben ik eenenveertig en verlang absoluut niet terug naar eenendertig. Maar om nou te zeggen dat ik ouder worden alleen maar leuk vind? Nou, nee. Ouder worden komt met gebreken en dat merk je pas goed als je de veertig bent gepasseerd. Waar je rond je vijfendertigste nog denkt gezegend te zijn met een goed stel genen, komt vadertje tijd na je veertigste steeds vaker langs met de collectebus. Rimpels, hangende oogleden, bokkige haren op plekken waar je het niet verwacht en mijn ooit perfect ronde bil die de strijd tegen de zwaartekracht in een rap tempo aan het verliezen is. Hoe hard ik ook train.

Maar waarom lijkt ons lichaam eigenlijk zo sterk te veranderen na ons veertigste?

Ja, ik weet dat ik tevreden moet zijn met wie ik ben en dat geluk niet in ronde billen zit. En geloof me, ik bén ook gelukkig en ik weet dat er belangrijkere zaken op de wereld zijn. Maar als je lichaam in korte tijd verandert, is dat even schakelen. Noem me oppervlakkig, maar ik wil er ook graag goed uit blijven zien en me fit voelen. Niet voor een ander, maar voor mezelf. En daar moet ik simpelweg harder voor werken dan pakweg tien jaar geleden. Maar waarom lijkt ons lichaam eigenlijk zo sterk te veranderen na ons veertigste? Kunnen we er iets aan doen of moeten we het maar gewoon accepteren? VIVA’s Jessica van Zanten sprak met een aantal deskundigen over de kwestie. Je leest het in VIVA.

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

Deze editorial is afkomstig uit VIVA 19-2020.