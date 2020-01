Hoofdredacteur Debby: ‘Ze vertelde haar publiek dat ze transgender is, nu kan ze eindelijk zijn wie ze echt is’

Het was breaking news. De wereldberoemde Nederlandse YouTuber Nikkie de Jager, ook wel bekend als Nikkie Tutorials, raakte vorige week met haar coming-outvideo miljoenen mensen over de hele wereld. In de zeventien minuten durende video zag je een dappere en geëmotioneerde vrouw, opgegroeid voor de camera, haar trouwe publiek vertellen dat ze transgender is. Nu ze eindelijk kon laten zien wie ze écht is – helaas onder druk van een paar haters – viel de zware last zichtbaar van haar schouders. Ze wílde het wel eerder vertellen, maar was bang dat ze met andere ogen zou worden bekeken en haar publiek zou verliezen. Ze was zelfs bang dat mensen haar als leugenaar zouden zien. Nu ze de waarheid heeft verteld, voelt ze zich bevrijd en geeft ze intussen hoop aan vele Nikkies wereldwijd. Mooi en verdrietig tegelijkertijd. Want dat de coming-out van een transgender in 2020 nog wereldnieuws is, vind ik de schrale realiteit.

Voor mij is Nikkie vooral een ondernemer met een haarscherp zakelijk instinct en het schoolvoorbeeld van een vrouw die weet wat ze wil.

Met haar zorgvuldig opgebouwde imperium bereikt ze dagelijks miljoenen mensen en geniet ze een wereldsterstatus. En, ja echt, ook als influencer moet je hard werken voor je centen. Voor niets gaat de zon op en een ton op de bank krijg je niet door met je ogen te knipperen. Maar hoe dan wel? Want de spaarrente heeft afgelopen week het nulpunt bereikt, terwijl de huizenprijzen werkelijk de pan uit rijzen. Geld verdienen lijkt anno 2020 misschien mission impossible, maar daar wil VIVA’s Renée Lamboo niets over horen. Haar adviezen over geld verdienen, schulden aflossen en investeren lees je in het Grote Geld Dossier in VIVA en vanaf nu ook elke week in onze nieuwe rubriek Money talks.

