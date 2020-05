Hoofdredacteur Debby: ‘Ik heb uiteindelijk veel liever iemand die zegt waar het op staat’

Mijn moeder is het type maak-van je-hart-geen-moordkuil. Als haar iets opvalt of niet zint, dan hoor je dat meteen. ‘Je moet je snor harsen,’ riep ze laatst tegen mij in een auto vol met familie. ‘Bemoei je met je eigen snor, ik laat de mijne groeien,’ beet ik terug – mijn moeder kan ook prima incasseren. Maar het leed was al geschied. Zes paar ogen draaiden als schijnwerpers naar mijn bovenlip. Eenmaal thuis ontwaarde ik inderdaad een lange bokkige haar die ik er met een pincet uit trok. Thanks ma.

Toen ik vier jaar geleden stopte met roken, groeide ik binnen een mum van tijd van maat 36 naar maat 40. Ik was gestopt met oeverloos paffen, rook weer fris uit mijn mond en kreeg weer kleur op mijn nieuwe glanzende huidje, maar voelde me een opgeblazen zeekoe. Op zoek naar bevestiging dat het allemaal wel meeviel met mijn gewicht, was ik bij mijn moeder dus aan het verkeerde adres. Het is niet zo dat ze me te zwaar vond, maar ze doet niet aan sweet talking om me te pleasen. ‘Je bent inderdaad aangekomen en als dat je niet bevalt, moet je er iets aan doen.’ Het is soms even incasseren, maar ik heb uiteindelijk veel liever iemand die zegt waar het op staat dan mensen die niet rechtstreeks durven te zeggen wat ze op hun lever hebben. Zoals de vriend die laatst, toen ik mijn favoriete lichtblauwe jumpsuit aan had, tegen me zei: ‘Zo, ga je weer schilderen?’ Of, over mijn witte spijkerbroek met witte T-shirtje: ‘Ga je naar Sensation White?’ Passief-agressieve mensen kom je heel veel tegen in het wild en ik ben eerlijk gezegd zelf ook niet verschoond van een sarcastische opmerking hier en daar. We doen er allemaal aan mee. Ook gij, Brutus. Kunnen we daar niet iets aan doen? Zeker wel.

Veel plezier met deze nieuwe VIVA en tot volgende week!

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

Deze editorial is afkomstig uit VIVA 21-2020.