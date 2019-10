Hoofdredacteur Debby: ‘De eeuwige zoektocht naar geluk is voor iedereen anders’

De eeuwige zoektocht naar geluk is voor iedereen anders. De een zweert bij het Zweedse lagom, de levensstijl waarbij balans en gematigdheid heilig zijn, van het aantal werkuren per dag tot de hoeveelheid melk in de koffie. De ander zoekt innerlijke rust bij opruimgoeroe Marie Kondo. Maries Japanse collega ikigai is ook erg populair.

Deze levenswijze, beschreven in de bestseller Het Japanse geheim voor een lang en gelukkig leven, helpt je zoeken naar je eigen ikigai: het punt waarop jij je het gelukkigst voelt.

Maar nu is er iets nieuws. Alhoewel, echt nieuw kun je deze 2500 jaar oude Koreaanse levenswijze niet noemen. Maar voor ons gelukszoekers is nunchi (spreek uit: noen-tsji) the new kid in town. Nunchi helpt je om over sociale angsten heen te komen. Bill Gates en Steve Jobs zijn/waren groot fan. En if it’s good enough for Bill and Steve, it’s good enough for us. Reden genoeg voor VIVA’s Vivienne om dit oude Koreaanse geheim tot op de bodem uit te zoeken.

Want: gelukkig worden, wie is daar nou op tegen?

Over haar ontdekkingstocht lees je in de VIVA van deze week. Een andere zoektocht, naar het fenomeen ‘woke’, lees je ook in VIVA. De term duikt ineens overal op; mensen noemen zich te pas en te onpas woke. Maar wat is woke nou precies? En ben je het zelf eigenlijk wel? VIVA’s Suus zocht naar het antwoord.

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

