Hoofdredacteur Debby: ‘Ze werden allen vermoord door een jaloerse, stalkende ex ‘

Saga Backman, Linda van der Giesen, Juliette Bouhof, Humeyra Öz, Laura Korsman. Vijf vrouwen met één ongelooflijk trieste gemeenschappelijke deler. Ze werden allen vermoord door een jaloerse, stalkende ex. Op 25 november is het Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Vanaf deze dag wordt er over de hele wereld zestien dagen actiegevoerd. Want dat die dag nog altijd heel erg nodig is, blijkt wel uit het trieste relaas van deze vrouwen.

47 jaar geleden werd VIVA geïntroduceerd, als tijdschrift voor jonge zelf bewuste vrouwen.

In de jaren die volgden heeft VIVA een belangrijke rol gespeeld in de emancipatie van vrouwen, onder meer door het begrip ‘ongewenste intimiteiten’ te introduceren. En ook staan we al vanaf het prille begin op de barricades tegen huiselijk en seksueel geweld. En dat blijven we doen. Want de cijfers over geweld tegen vrouwen zijn ook 47 jaar later nog altijd ronduit schokkend te noemen. Zo blijkt uit recent onderzoek onder vrouwen in alle lidstaten van de EU dat 45% (!) van de vrouwen ooit met fysiek en/of seksueel geweld te maken heeft gehad. Toch zoeken velen niet snel hulp, omdat ze zich schamen. Om verandering te bereiken, is het nodig het taboe te doorbreken.

Geweld tegen vrouwen moet daarom vaker besproken worden, door vrouwen én door mannen.

En daarom blijven we deze verhalen vertellen. Om te informeren en een platform en stem te geven. Om vrouwen weerbaarder te maken. Ook Sylvana Simons en Geraldine Kemper luiden vanaf pag 14 de noodklok. Want the time is now.

