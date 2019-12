Hoofdredacteur Debby: ‘Zodra je de dertig passeert, kan een kinderwens een stuk sterker worden’

De feestmaand is in volle gang. Pepernoten, zwartepiet-discussies en gevulde kinderschoentjes hebben snel plaatsgemaakt voor kerstballen en kindeke Jezus. December lijkt in meerdere opzichten een maand voor én van de kinderen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de meeste kinderen eind september ter wereld komen, en dát duidt op meer activiteit in de slaapkamer vlak vóór de kerstvakantie. Met een absoluut hoogtepunt – op alle vlakken – op 11 december! Nou wil ik niet een extra portie decemberstress veroorzaken door hier ineens de kinderwensbom te droppen – jullie moeten immers nog gezellig de kerstdagen door – maar mocht hier al een ei over zijn gelegd, dan zou ik vanavond eens lekker vroeg de koffer in duiken. Eenieder die de kinderwens nog níét heeft besproken – of voor wie het zelfs een issue is – raad ik aan snel door de VIVA te bladeren om het verhaal van VIVA’s Rhija Janssen te lezen. Want zodra je de dertig passeert, kan een kinderwens opeens een stuk sterker worden.

En wat doe je dan als blijkt dat je vriend twijfelt of hij überhaupt wel kinderen wil?

Voor actrice Eva van de Wijdeven is het onderwerp kinderen nooit een issue geweest. Vanaf haar puberteit wist ze al dat ze moeder wilde worden. ‘Dat is een instinctief oergevoel dat de ene vrouw wel heeft en de andere vrouw niet. Ik wil het gewoon.’ Dus toen ze anderhalf jaar geleden haar grote liefde Steven ontmoette, hoefde ze niet lang na te denken. Eva is inmiddels zwanger van haar eerste kind en zij en Steven verheugen zich enorm op de baby. Haar interview lees je in de VIVA veel leesplezier en tot volgende week!