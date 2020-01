Hoofdredacteur Debby: ‘Mijn bloed kookt van dit ingebakken seksisme’

Het zal inmiddels niemand ontgaan zijn dat Bridget Maasland een nieuwe liefde heeft. De blonde presentatrice heeft verkering met André Hazes jr. en dat is al maanden voer voor alle showbizz-rubrieken. De focus van de berichtgeving ligt opvallend genoeg niet op het prille geluk. Nee, het gaat er vooral over hoe het toch mogelijk is dat Bridget met haar 45 jaar de twintig jaar jongere Hazes aan de haak wist te slaan. Of zoals weekblad Privé het fijnzinnig op de cover stelde: ‘Hoe een cougar een Hazes vangt.’Voor het gemak wordt vergeten dat Dreetje – toen de relatie wereldkundig werd gemaakt – nog een vrouw en kind thuis had zitten. Maar dat leek niemand te deren. Bridget is de kop-van-jut en vooral haar leeftijd is de grote boosdoener.

Mijn bloed kookt van dit ingebakken seksisme. We noemen René van der Gijp, die zijn achttien jaar jongere vriendin ten huwelijk heeft gevraagd, of Arie Boomsma die zijn derde kind verwacht met zijn zeventien jaar jongere vrouw Romy, toch ook geen cougars? De houdbaarheidsdatum die vrouwen opgeplakt krijgen, komt echt m’n strot uit. Waarom zou Bridget zich in hemelsnaam moeten verontschuldigen voor haar jongere vriend? Sorry, not sorry! Daar zou ik sowieso voor willen pleiten. Want te pas en te onpas sorry zeggen lijkt ook ingebakken in onze maatschappij. Vooral vrouwen hebben er een handje van zichzelf om de haverklap te verontschuldigen. Onnodig, vindt ook VIVA’s Eva Dusch. Lees haar verhaal in VIVA. Tot volgende week!

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

