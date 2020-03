Noah: ‘Zo’n puurheid als vannacht voelde ik nooit. Dit was geen seks, dit was de liefde bedrijven’

Na een pijnlijke break-up besluit Noah (32, accountmanager bij een uitgeverij) weer te gaan daten. In VIVA vertelt hij elke week over zijn nieuwe leven als single.

Ik voel me als een slang die is verveld. Achter me in het terrarium ligt een glanzende en perfect gave perkamenten hoes waaruit ik vannacht gekropen ben. Alles is nieuw aan mij. Mijn huid die tintelt. Mijn kin die nog wat ruw is van het zoenen. Mijn liezen die kloppen in een soort nerveuze natrilling na wat ze vannacht doorstonden. Zelfs mijn tenen voelen lieflijker dan gisteren. Naast me ligt Ilse. Ze draagt enkel een grijze tanktop die ze vannacht aantrok na het douchen. Haar kamer ruikt naar seks. We deden het twee keer: eerst inhalig en chaotisch omdat het dekbed telkens van ons af gleed en Ilse’s kamer nog koud was. De tweede keer, bijna puffend door de hitte nu de kachel brandde en met het dekbed nu vrijwillig op de grond, teder en lieflijk.

We zoenden voor mijn gevoel wel uren en toen ik Ilse op haar navel zoende, trilde haar buik. We streelden en masseerden en trokken plagend onze vingers over elkaars ruggen en dijen, tot de ander een hand pakte en die verder stuurde. Ik had Ilse geproefd, gegeten en verzwolgen. Nu ligt ze in die grijze top van ribbelstof, haar haren uitgewaaierd over het hoofdkussen. De piercing in haar navel die ik vannacht voor het eerst zag maar die me niets meer kan schelen, is bedekt. Ik wil hem zoenen. Ik wil Ilse wakker zoenen. Haar aftasten en weten of ze naar me lacht als ze haar ogen opent en nog een laatste keer seks met me wil voor ik zo naar mijn werk moet. Ik wil op mijn fiets naar huis zweven en me herinneren hoe ze vannacht vol overgave haar armen boven haar hoofd legde en ik die van mij in de hare had gedrukt terwijl onze lichamen ritmisch bewogen. Ilse’s ogen waren bijna de hele tijd gesloten. De mijne vaker dan anders. Toen ze klaarkwam, hoorde ik zachte kreetjes, lieflijk en in staccato.

Dit moet zijn waarover ik altijd las in de boekjes. Dit is wat acteurs uitbeelden in de films vol aanzwellende pompeuze muziek. Acht jaar was ik bij Lieke, en zes daarvan waren verrukkelijk. Maar wat me vannacht is overkomen is totaal nieuw voor me. Dit was geen neuken. Geen seks. Geen porno. Dit was de liefde bedrijven. Zo’n puurheid als vannacht voelde ik nooit. Ik ben herboren. Haar lippen krullen op wanneer ik haar opnieuw zoen. Ze strekt haar armen en trekt mij op haar borst. Kusjes in mijn nek. Kusjes op mijn oor.

‘Goodmorning.’

Met in mijn hoofd nog de slangenhuid en mijn gevoel van wedergeboorte zet ik in het schemerdonker mijn fiets in de berging en laat mezelf binnen. De lamp in de keuken is nog aan. Ik verwachtte thuis te slapen. Als ik de trap wil nemen voor een snelle douche, hoor ik een doffe klop op de voorruit. Met mijn trui al over mijn schouders geslagen en mijn broek open geknoopt, kijk ik recht in het betraande gezicht van mijn zus Kirsten.

De naam Noah is om privacyredenen gefingeerd.

