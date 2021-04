Column Noah: ‘‘Je hebt een bewonderaar!’, zegt hij lachend

Single Noah (33, account manager bij een uitgeverij) vertelt elke week in zijn column in VIVA over zijn date avonturen.

Menno staat voor de deur. Na maanden van droevigheid om het gemis van sociale contacten en het hangen op terrasjes, lijkt hij maar niet vrolijker te worden. Zelfs niet nu het buiten warmer wordt en alles er minder hopeloos voorstaat. ‘Guapo!’ Hij wil een hug geven, maar strekt dan zijn rug en maakt er een boks van. Ik ben blij hem te zien, ook al lijkt hij te zijn afgevallen. Het bolle, glanzende wat hem zijn charme geeft, is van zijn gezicht. Zijn huid is wat grijzig. Zijn haar een rommeltje.

‘Waar heb je Menno gelaten?’ vraag ik terwijl ik hem goed bekijk. Hij negeert mijn opmerking en ploft op de bank. Ik slinger het koffiezetapparaat aan en smeer beschuit met de aardbeien. ‘Wil je niet buiten zitten?’ Menno haalt zijn schouders op en rommelt wat op zijn telefoon. Het is tijd voor grof geschut. ‘Zullen we een nachtje naar het strand gaan? Lange wandeling? Kibbeling bij de kraam?’ Ik verzin het ter plekke en nu en ik erover nadenk, lijkt het me heerlijk. Menno kijkt eindelijk op van zijn mobiel. ‘Meen je dat?’ Ik knik. ‘Lekker toch? Beetje uitwaaien. Coffee-to-go in het zand. Bestellen we sushi op de kamer. Wat dacht je van Zandvoort?’

Ineens is daar die glimlach op Menno’s gezicht. Mijn hart bonkt de chachacha van vrolijkheid als ik Menno zo zie. Zonder verder overleg zet ik de bordjes en koffiemokken buiten. De loungehoek moet worden schoongemaakt, dat is een lekker klusje voor vanmiddag. Oud shirt aan, sopje in een emmer en meteen even die woekerklimop van de vorige eigenaar van de schutting trekken. Het is lente. Tijd voor frisse ideeën.

In de berging zoek ik naar een emmer als ik hard gelach in de woonkamer hoor. ‘Soderuk,’ roept Menno en hij loopt me tegemoet op het tegelpad dat ook wel een sopje kan gebruiken. Hij hinnikt van het lachen. Schaapachtig bekijk ik het tafereel. ‘Noah! Noah! Noah!’ hij herhaalt mijn naam drie keer en wijst op het schermpje. ‘Je hebt een bewonderaar!’ Er klinkt een piepje op mijn telefoon. Als ik het linkje dat Menno me zendt open, lees ik op VIVA.nl een ingezonden erotisch verhaal van ene Jasmijn.

Menno weet dat ik voor VIVA columns schrijf over mijn leven, over hem en Ties en vooral over wat ik uitspook op datinggebied. ‘Dit gaat over die chick die door jou genomen wilde worden voor het raam.’ Menno buldert het uit en hapt in het beschuitje. Een plakje aardbei valt op zijn schoot. Ik ga zitten en lees het verhaal van een vrouw die aan mij denkt als ze seks heeft met haar eigen date. Een glimlach krult om mijn lippen. Ik heb een fan! En ze schrijft nog leuk ook. We lezen het stuk nog eens, nu hardop. Menno heeft weer kleur op zijn wangen. In stilte bedank ik Jasmijn als we een kwartier later met onze mokken koffie in de hand een nachtje Zandvoort boeken.

