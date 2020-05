Noah: ‘Ik vergelijk vrouwen op datingapps hopeloos met Ilse’

Single Noah (33, accountmanager bij een uitgeverij) vertelt elke week overzijn date-avonturen.

Ik breng steeds meer tijd door op Tinder en Happn. Eigenlijk vind ik het niks, de vleesmarkt, de domme opmerkingen, de weinig fantasievolle foto’s en profielen propvol eisen, maar af en toe zit er een pareltje tussen. Dan heb ik een leuk gesprek met een verrassende dame en blijf ik tikken. Zoals met Gitte. Ze is veertig, zeven jaar ouder dan ik, en enorm gevat. Ze heeft een dosis zelfspot waar ik dol op ben. Gitte is totaal niet sportief, maar werkt in een sportzaak. Daar prijst ze artikelen die ze zelf niet heeft geprobeerd vurig aan. ‘Alles voor de verkoop, Noah. Iedereen bestelt nu massaal bij Bol, en daar kunnen wij niet tegenop. Het is een coronacatastrofe.’

Ik vind haar leuk. Haar warrige krullen. De kuiltjes in haar wangen. De manier waarop ze een lastige klant imiteert. Toch ben ik voorzichtig door mijn verdriet om de relatiebreuk met Ilse. Ik snak naar een avond poolen. Naar spareribs eten met Ties en Menno en het flirten en lachen met mensen om ons heen. Ik mis het zinloos ergens aan de bar hangen. De sportschool. Gewoon oeverloos in de supermarkt lummelen. Ik schrik van de bonk op mijn keukenraam en hoop dat er niemand staat. Thuiswerken en dit suffe isolatiegedoe hebben me veranderd in een joggingbroekzombie. Mijn luie kledingstijl is er een beetje ingesleten, merk ik. Buiten herken ik de fiets van mijn zus. Ze wijst naar mijn voordeur. Door de ruit zie ik Kirsten alweer bij haar fiets staan. Tegen de dorpel staat een plastic zak. ‘Een pan aspergesoep. Zelfgemaakt. En een prakje preistamp.’ Geëmotioneerd werp ik mijn zus een kushandje toe. Binnen vind ik in de tas ook nog een kaart. Ik mis je, staat erop. Ik mis jou ook, app ik terug en zie dat Gitte weer een grappig bericht heeft gestuurd.

Nog steeds betrap ik mezelf erop dat ik Gitte en alle anderen hopeloos vergelijk met Ilse. Onder de dekens scroll ik door WhatsApp. Het is kwart voor elf. Ilse is online. Kirsten is online. Ik mis Ilse. Ik mis haar lach, onze flauwe grappen, de sproeten op haar gezicht en hoe ze zachtjes in haar onderlip bijt als ze luistert. Ik sta op, drink een glas water in de badkamer en bekijk mezelf in de spiegel. Ik ben afgevallen. Mijn wangen staan minder bol en mijn gezicht lijkt wat hoekiger, ondanks de slecht bijgehouden baard. Mijn haar is veel te lang. Terug in bed bestel ik een stoer petje om mijn kamelenvacht mee te bedekken bij het boodschappen doen en na een kwartier gordijnrunners tellen in de witte kunststof rail aan het plafond, val ik eindelijk in slaap.

De naam Noah is om privacyredenen gefingeerd.

