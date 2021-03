Single Noah (33, accountmanager bij een uitgeverij) vertelt elke week in zijn column over zijn date-avonturen.

Het gaat redelijk goed met mijn moeder. Kirsten maakte een Zoom-afspraak met een arts in het Alzheimercentrum van het VUmc in Amsterdam. Dan zullen we horen wat wij kunnen doen en hoe het ziekteproces van semantische dementie verloopt. Ik kan het niet veranderen. Ik heb me één avond bezat om dit nieuws. Verder zal de tijd leren hoe alles wordt ingevuld.

Op Tinder ontmoette ik Lara, ook al heeft ze eerlijk verteld dat haar naam een pseudoniem is. Ze wil me niet eens de éérste letter van haar voornaam vertellen en houdt vol dat haar alter ego Lara spannender is dan haar ‘verouderde versie’. Het intrigeert me. Haar profielfoto is een mangaplaatje.

Na veel zeuren kreeg ik een echte foto van haar, genomen van de zijkant. Lang, sluik bruin haar, een beetje pluizig. Scherpe neus. Mooie bruine ogen en een zachte gloed over haar gezicht. Ze heeft iets vriendelijks dat me bevalt.

We hebben het over ergens afspreken, maar Lara zegt dat ze door corona een nachtvlinder is geworden. Haar ritme is verschoven en ze heeft ontdekt dat ‘Lara van de nacht houdt’. Ik vind haar vreemd en vooral mysterieus. Deze vrouw amuseert me. Ze is zo anders dan andere vrouwen, live of op Tinder.

De meesten vragen naar mijn werk of hobby’s en of ik kinderen heb of wil. Ze willen snel afspreken en verwachten scherpe en regelmatige antwoorden van me. Lara is soms dagen offline om dan weer een verhaaltje te posten dat ze verzon, korte fictie over de zweefvlucht van een reiger. Ik wil je zien, app ik haar, want we wisselden telefoonnummers uit. Als de tijd komt. Dat is binnenkort.

Een antwoord dat veel zegt en ook weer weinig. Het gesprek daarna is ook weer zo apart. Lara houdt van onderwerpen die ongewoon zijn. Wat ik vind van het fenomeen Stadsdichter. Hoe de oude Romeinen vroeger in het Colosseum op hoogte werden ingedeeld bij gevechten tussen slaven en dieren. Hoe hoger je status, hoe hoger op de tribune, zodat je niet werd gegrepen door een wolf of geïmporteerde tijger.

Vaak slaap ik na een gesprek met Lara pas laat. Dan droom ik dat ik haar ken, dat Lara iemand is uit mijn kennissenkring en daarom zo mysterieus doet. Of ze staat voor me in een leren motorpak, met een glimmende helm die haar gezicht bedekt. Het windt me op.

Soms zet ik Lara tegen de boom waartegen het koppel laatst buitenseks had en dat ik betrapte. Wanneer ik dan ’s morgens het propje tissues van de grond raap, voel ik me een beetje ranzig dat ik Lara zo verlaag. We moeten afspreken, app ik. Het is tijd voor een stap vooruit of een stap terug. Zes uur later antwoordt ze. Eens. Ik boek een hotelkamer voor donderdagmiddag. Vier uur. Geen minuut eerder. Het codewoord is Sibile.

De naam Noah is om privacy redenen gefingeerd.

