Column Noah: ‘Ik hou van mijn man. Maar vandaag wil ik bij jou zijn’

Single Noah (33, accountant manager bij een uitgeverij) vertelt elke week in zijn column over zijn date-avonturen.

‘Je bent dus getrouwd.’ Ik wijs naar de enorme knots om Lara’s ringvinger. Ze bedekte hem al die tijd met haar papaverrode handschoenen. Verzon ze daarom die heisa dat ze enkel seks wilde met een mondkapje op en handschoenen aan? Het was heerlijk. Sexy. Wild en weird. Maar blijkbaar is er toch een addertje onder het gras en dat is van goud en komt met een huwelijksboekje.

Ik voel teleurstelling door mijn buik glijden. Ze schurkt tegen me aan. ‘Maakt dat voor jou iets uit?’ Ik herinner me haar bijzondere denkpatronen, het gedicht van de hond en de vragen over Romeinse strijders en capsulereizen; in botsautootjes forenzen door een ondergronds tunnelsysteem, de zogenaamde hyperloop van miljardair Richard Branson. ‘Normaal is het niet.’ ‘Niets is normaal, Noah. Kijk naar de wereld zoals die nu is. Kijk naar mij. Ben jij normaal?’ ‘Ik neem nog een colaatje,’ antwoord ik.

Terug in bed streelt ze me. Ik wil niet reageren, maar Junior steekt zijn kop alweer omhoog. ‘Mijn man werkt voor een detacheringsbureau. Hij is nu drie maanden in Thailand. Ik weet dat hij daar weleens een meisje laat komen of een massagesalon bezoekt. Bangkok heeft code rood sinds december, maar dat soort dingen gaan gewoon door.’

‘En jij? Wat vind jij daarvan?’ Ik neem een grote slok en probeer mijn penis te hypnotiseren zodat hij weer als een slang terug in zijn mandje kronkelt. Het lukt niet. ‘Mensen zijn geen eigendommen. Trouw is een vaag begrip. Ik vind dat je elke dag moet zijn bij wie je wilt. Als dat je man is, is dat goed. Als je alleen wilt zijn, moet dat ook kunnen. Ik hou van mijn man. Maar vandaag wil ik bij jou zijn.’ Lara gromt.

Ze klemt haar handpalm om mijn penis en maakt op- en neerwaartse bewegingen. Even vraag ik me af wat ik met deze situatie aan moet, maar dan laat ik me meevoeren in gedachteloosheid en door de warme vingers van deze bijzondere vrouw.

Voor de tweede keer in drie uur hebben we fantastische seks waarbij Lara me zelfs leert wat tricofilie is: een haarfetisj. Worden sommige mannen seksueel opgewonden van vrouwen met haar tot op hun kont, Lara krijgt instant kriebels wanneer ze met haar nagels zacht over mijn baardstoppels krabt. Ik had er nog nooit van gehoord en vind het bizar. Maar alles aan deze vrouw is bizar.

Opnieuw rol ik een condoom af en rol Lara in alle posities door het bed zonder me druk te maken of ik wel lief of vanillerig genoeg voor haar ben. Ik neem haar als een wilde beer. Zij krabt over mijn wangen.

Wanneer ze na een frisse douche vraagt of ik die nacht in het hotel blijf slapen, knik ik. Naar de hel met alle conventies. Morgen denk ik wel weer na.

